عالم مصري يبتكر «ترانزيستور» سيُحدث ثورة في الاتصالات..أسرع مليون مرة..

حقق عالم الأتوثانية المصري محمد حسن إنجازًا علميًا عبر ابتكار أول وأسرع ترانزيستور بالعالم ينقل المعلومات ضوئيا في زمن الأتوثانية، وهو أسرع مليون مرة من الترانزيستور الحالي القائم على أشباه الموصلات.
وقاد «حسن» فريقًا بحثيًا في ??الجامعة الأمريكية بولاية أريزونا، والتي يعمل فيها أستاذًا للفيزياء والضوء، من أجل الوصول إلى هذا الإنجاز. ونشرت نتائج الفريق البحثي، مساء الأربعاء، على غلاف مجلة Science Advances الأمريكية.
ويتحكم الابتكار في الإشارة الضوئية المنعكسة من المادة التي تقع تحت تأثير ليزر أتو ثانية، والذي يعد بداية ثورة حقيقية لتطوير الإلكترونيات الضوئية فائقة السرعة.
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