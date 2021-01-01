رسميا الكشف عن تحديثات منتصف العمر لـBMW X5 M وX6 M



BMW X5 M BMW X5 M

كشفت BMW في 8 فبراير الماضي عن تحديثاتها لـX5 وX6 أو ما تسميه Life Cycle Impulse وبعد مرور حوالي أسبوعين قدمت أقوى نسخة من السيارتين بالمظهر الجديد.



تعديلات لمنظومة القوة والحركة وتدخل الكهرباء لأول مرة

زودت BMW كل من X5 M وX6 بتقنية الـMild Hybrid لأول مرة المتمثلة في محرك كهربائي صغير مدمج بناقل الحركة ليوفر استجابة أفضل للتسارع بقوة إضافية تبلغ في بعض الأوقات 12 حصان مع عزم 200 نيوتن.متر ويتم دعمه ببطارية قوتها 48 فولت مثبتة في غرفة المحرك، يساعد ذلك أيضاً على توفير استهلاك الوقود.



كما حصل محرك الـ4400 سي سي على تغييرات داخلية بعمود كرنك وAir intake جديدين مع تطوير منظومتي التربو وضخ الزيت، تبلغ قوته 625 حصان مع عزم 750 نيوتن.متر.

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واستمر استخدام ناقل الحركة الأوتوماتيك ذو الثمانية سرعات مع تعزيز حدة استجابته وسرعة تبديله، ويهيئ ذلك السيارتين للتسارع من الصفر إلى 100 كم/س خلال 3.9 ثواني وصولاً لسرعة قصوى 250 كم/س.التكنولوجيا تلعب أدوار عديدةتدخل التكنولوجيا بعدة جوانب من X5 M وX6 منها تجربة القيادة، فيمكن التحكم في الدفع الرباعي عبر وضعيتين توفر إحداهما توزيعاً أكبر للعزم نحو المحور الخلفي لزيادة الرياضية.بل توفر منظومة M-specific control التحكم في استجابة المحرك والفرامل وأداء التوجيه والشاسيه.ومن الداخل ظهرت الشاشات الجديدة في لوح زجاجي منحني بقياس 14.9 بوصة في الوسط و12.3 للعدادات الرقمية بأحدث نظام تشغيل مع Head Up Display القياسي.بينما تلعب التقنيات دورها الأهم في مساعد السائق، تطورت الأنظمة القياسية ليتمكن تحذير الاصطدام الأمامي من تحديد المشاة وركاب الدراجات أثناء الانعطاف، وتحذير مغادرة الحارة المرورية أصبح يتحكم بالتوجيه لإعادة السيارة لمسارها الصحيح.بينما تتضمن قائمة الاختيارات أنظمة التعرف على العلامات المرورية مع ضبط السرعة ذاتياً والفرملة التلقائية عند الطوارئ، كما تتوفر خاصية تحريك السيارة عن بعد من مسافة حتى 200 متر عبر الهاتف الذكي.