تستعرض مرسيدس مقصورة E-Class الجديدة الداعمة لتيك توك وزووم

نشرت مرسيدس بنز أولى الصور الرسمية لجيل E-Class القادم قبل انطلاقها رسمياً للسوق الأوروبي بنصف 2023 الثاني.
تستمد E-Class الجديدة بعض التجهيزات التي ظهرت لأول مرة بطرازات سلسلة EQ وعلى رأسها شاشات الهايبر سكرين الممتدة بعرض التابلوه الأمامي، فبالإضافة للعدادت الرقمية والشاشة الوسطية، تتواجد شاشة خاصة للراكب الأمامي يمكنه تشغيل الفيديوهات عبرها دون التشويش على السائق إذ تتحكم بسطوعها ذاتياً عبر الكاميرا حتى لا يتمكن الجانب الأخر من رؤيتها.
وأثناء توقف السيارة، يتمكن المستخدم من تشغيل تطبيقات تيك توك وزووم وغيرها وإجراء مكالمات الفيديو أو أخذ صورة عبر كاميرا مثبتة أعلى التابلوه، توفر باقة MBUX Entertainment Plus أيضاً بعض ألعاب الفيديو مثل Angry Birds مع دعم الاتصال عبر شبكات 5G.
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