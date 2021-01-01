تستعرض مرسيدس مقصورة E-Class الجديدة الداعمة لتيك توك وزووم



مرسيدس E-Class مرسيدس E-Class

نشرت مرسيدس بنز أولى الصور الرسمية لجيل E-Class القادم قبل انطلاقها رسمياً للسوق الأوروبي بنصف 2023 الثاني.



تستمد E-Class الجديدة بعض التجهيزات التي ظهرت لأول مرة بطرازات سلسلة EQ وعلى رأسها شاشات الهايبر سكرين الممتدة بعرض التابلوه الأمامي، فبالإضافة للعدادت الرقمية والشاشة الوسطية، تتواجد شاشة خاصة للراكب الأمامي يمكنه تشغيل الفيديوهات عبرها دون التشويش على السائق إذ تتحكم بسطوعها ذاتياً عبر الكاميرا حتى لا يتمكن الجانب الأخر من رؤيتها.



وأثناء توقف السيارة، يتمكن المستخدم من تشغيل تطبيقات تيك توك وزووم وغيرها وإجراء مكالمات الفيديو أو أخذ صورة عبر كاميرا مثبتة أعلى التابلوه، توفر باقة MBUX Entertainment Plus أيضاً بعض ألعاب الفيديو مثل Angry Birds مع دعم الاتصال عبر شبكات 5G.

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يعتمد النظام المعلوماتي على الذكاء الاصطناعي للتعرف على تفضيلات المستخدم لتجهيزات الراحة تلقائياً مثل لون الإضاءة المحيطية أو درجة الحرارة مع توجيه الهوايات كهربائياً بخاصية Digital Vents، وبالحديث عن الإضاءة يتغير الشريط الضوئي بالتابلوه الأمامي حسب الموسيقى المختارة ليوفر بعداً آخر من الترفيه داخل المقصورة.تواجدت أجيال E-Class السابقة منذ 1946 وكان أول ظهور لها بهذا الإسم في 1993.