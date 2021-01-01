تعرف على أسباب ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية



السيارات الكهربائية السيارات الكهربائية

برغم الحديث المستمر عن تحول صناعة السيارات نحو الكهرباء تمهيداً لاستبدال جميع السيارات المصدر للانبعاثات بها سعياً لقطع الانبعاثات والحفاظ على البيئة، إلا أن أسعارها ترتفع بشكل ملحوظ عن مثيلاتها ذات الاحتراق الداخلي.



ما زال العديد ينظر لهذه السيارات كنوع من الرفاهية ليس في مصر فقط على مستوى سوقنا المحلي بل في عدة دول بالعالم، بجانب عدم توائم العديد من المستخدمين مع طبيعتها، فأسرع عملية شحن لسيارة كهربائية تستغرق حوالي نصف ساعة، أضعاف المدة المطلوبة لملء تانك بنزين كامل وذلك عند استخدام تيار سريع، أما عند الاعتماد على تيار المنزل قد تتخطى المدة 12 ساعة.



وهناك عدة أسباب لفارق السعر نستعرض أهمها في النقاط التالية:

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تكلفة عالية للتطويرصناعة السيارات الكهربائية ما زالت تعد في بدايتها والشركات ترصد مليارات الدولارات لتطويرها للمستقبل لذا تؤثر هذه التكاليف على الأسعار المقدمة للعملاء.بالإضافة لأسعار بطاريات الليثيوم أيون، التي تعد أساس عمل السيارات الكهربائية وتمثل النسبة الأكبر من سعر السيارة والمتحكم الأساسي في مدى عمليتها والمسافات القادرة على قطعها عبر الشحنة الواحدة، تشير US News & World Report لانخفاض تكاليف البطاريات بنسبة 80% خلال العقد الماضي، وذلك لتزايد انتشار التكنولوجيا الكهربائية، لكن رغم ذلك ما زالت تتسبب في ارتفاع بالغ عن تكاليف إنتاج سيارات الاحتراق الداخلي.وتعمل الشركات باستمرار لتخفيض أبعاد البطاريات لعدم التأثير على المساحات مع اكتشاف طرق لزيادة مدى السي وتخفيض زمن الشحن ما يتطلب استثمارات كبيرة.سوق ناميإذا نظرنا لاختيارات السيارات الكهربائية المقدمة من أغلب مصنعين السيارات، سنجدها أقل بكثير من تلك الهجينة أو ذات الاحتراق الداخلي، لذا فإن المنافسة ما زالت في مرحلة النمو وسط هذا القطاع بعدد محدود من المنتجات ما يرفع الأسعار.ظروف الإنتاجيتحكم كم الإنتاج في التكلفة بشكل كبير، كلما زادت الأعداد والمواد الخام المطلوبة، يحصل المصنع على أسعار أرخص من الموردين ،ولأن عدد السيارات الكهربائية المنتجة أقل بنسب واضحة عن طرازات الاحتراق الداخلي ترتفع تكلفة التصنيع ما يزيد من سعرها المقدم للعملاء.طبيعة المنتجتقدم أغلب السيارات الكهربائية كطرازات فاخرة ذات أداء عالي ومستوى متميز من التجهيزات والجودة والعزل الصوتي، بجانب انخفاض تكاليف صيانتها عن طرازات البنزين لغياب معظم السوائل والأجزاء الميكانيكية عنها ما يقنع العملاء بالسعر العالي.