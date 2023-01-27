سعر الفراخ البيضاء داخل الأسواق والمحال التجارية اليوم الجمعة 24 فبراير 2023



سعر الفراخ البيضاء سعر الفراخ البيضاء

رغم طرح الفراخ البرازيلى المستوردة في الأسواق، إلا أن سعر الفراخ اليوم الجمعة 24 فبراير 2023 استقر على ما انتهت عليه تعاملات أمس، داخل الأسواق الشعبية والمحال التجارية.



رصدت «المصرى اليوم» اليوم الجمعة 24 فبراير 2023 سعر الدواجن البيضاء والبلدى داخل الأسواق الشعبية والمحال التجارية .



سعر الفراخ اليوم الجمعة 24 فبراير داخل الأسواق الشعبية

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