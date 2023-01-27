سعر الفراخ البيضاء داخل الأسواق والمحال التجارية اليوم الجمعة 24 فبراير 2023

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سعر الفراخ البيضاء

رغم طرح الفراخ البرازيلى المستوردة في الأسواق، إلا أن سعر الفراخ اليوم الجمعة 24 فبراير 2023 استقر على ما انتهت عليه تعاملات أمس، داخل الأسواق الشعبية والمحال التجارية.

رصدت «المصرى اليوم» اليوم الجمعة 24 فبراير 2023 سعر الدواجن البيضاء والبلدى داخل الأسواق الشعبية والمحال التجارية .

سعر الفراخ اليوم الجمعة 24 فبراير داخل الأسواق الشعبية

سعر الفراخ البيضاء 87 جنيها

سعر الفراخ البلدى 110 جنيهات

سعر البانية 180 جنيها

سعر الشيش طاووق 175 جنيها
سعر الكبد والقوانص 85 جنيها

سعر الهياكل وصل لـ50 جنيها

سعر الأرجل 25 جنيها

سعر الأجنحة 65 جنيها للكيلو

سعر الأوراك 95 جنيها

سعر الدبابيس 100 جنيه

سعر البط البلدي 125 جنيها للكيلو الواحد

سعر جوز الحمام 110 جنيهات.

سعر الأرانب 90 جنيها للكيلو الواحد.

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 24 فبراير 2023 في المحال التجارية
استقر سعر الفراخ على ما انتهت عليه تعاملات أمس

سعر الفراخ البيضاء ترواح ما بين 90 لـ 93 جنيها

سعر الفراخ البلدى 120 جنيها

سعر الفراخ البانية 190جنيها
سعر الشيش طاووق 185 جنيها

سعر الأرانب 100 جنيه

سعر البط البلدي 133 جنيها

سعر جوز الحمام الجامبو 120 جنيها

سعر الكبد والقوانص 90 جنيها

سعر كرتونة البيض الجمعة 24 فبراير 2023
استقر سعر البيض، اليوم الجمعة 24 فبراير 2023، وصل سعر كرتونة البيض البلدى 130 جنيها، بينما تراوح سعر كرتونة البيض الأحمرما بين 125 لـ130 جنيها، وسعر كرتونة البيض الأبيض تراوح سعرها ما بين 125 لـ130 جنيها .

المصدر: المصرى اليوم

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