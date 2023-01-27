سعر الفراخ البيضاء داخل الأسواق والمحال التجارية اليوم الجمعة 24 فبراير 2023

سعر الفراخ البيضاء
رغم طرح الفراخ البرازيلى المستوردة في الأسواق، إلا أن سعر الفراخ اليوم الجمعة 24 فبراير 2023 استقر على ما انتهت عليه تعاملات أمس، داخل الأسواق الشعبية والمحال التجارية.
رصدت «المصرى اليوم» اليوم الجمعة 24 فبراير 2023 سعر الدواجن البيضاء والبلدى داخل الأسواق الشعبية والمحال التجارية .
سعر الفراخ اليوم الجمعة 24 فبراير داخل الأسواق الشعبية
سعر الفراخ البيضاء 87 جنيها
سعر الفراخ البلدى 110 جنيهات
سعر البانية 180 جنيها
سعر الشيش طاووق 175 جنيها
سعر الكبد والقوانص 85 جنيها
سعر الهياكل وصل لـ50 جنيها
سعر الأرجل 25 جنيها
سعر الأجنحة 65 جنيها للكيلو
سعر الأوراك 95 جنيها
سعر الدبابيس 100 جنيه
سعر البط البلدي 125 جنيها للكيلو الواحد
سعر جوز الحمام 110 جنيهات.
سعر الأرانب 90 جنيها للكيلو الواحد.
أسعار الفراخ اليوم الجمعة 24 فبراير 2023 في المحال التجارية
استقر سعر الفراخ على ما انتهت عليه تعاملات أمس
سعر الفراخ البيضاء ترواح ما بين 90 لـ 93 جنيها
سعر الفراخ البلدى 120 جنيها
سعر الفراخ البانية 190جنيها
سعر الشيش طاووق 185 جنيها
سعر الأرانب 100 جنيه
سعر البط البلدي 133 جنيها
سعر جوز الحمام الجامبو 120 جنيها
سعر الكبد والقوانص 90 جنيها
سعر كرتونة البيض الجمعة 24 فبراير 2023
استقر سعر البيض، اليوم الجمعة 24 فبراير 2023، وصل سعر كرتونة البيض البلدى 130 جنيها، بينما تراوح سعر كرتونة البيض الأحمرما بين 125 لـ130 جنيها، وسعر كرتونة البيض الأبيض تراوح سعرها ما بين 125 لـ130 جنيها .
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