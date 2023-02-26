أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم 24 فبراير 2023



أسعار العملات أسعار العملات

يرصد “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الجمعة الموافق الرابع والعشرون من فبراير 2023 أمام الدولار الأمريكي.



أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار



استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.06 مقابل الدولار، بحلول الساعة 10:45 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر العملة اليابانية “الين” عند 0.0074 بحلول الساعة: 10:45 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

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كما لامس سعر الجنيه الإسترليني1:20 أمام الدولار بحلول الساعة 10:46بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 0.68 بحلول الساعة 10:46 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 0.13 بحلول الساعة 10:46 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.وبلغ سعر الدولار الكندي 0.74بحلول الساعة 10:47 صباحا صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.75 بحلول الساعة 10:47 صباحا صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.097 بحلول الساعة 10:48 صباحا صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.15 بحلول الساعة 10:48 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيهوفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 30.48 جنيه للشراء، و30.58 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.سعر اليورو الأوروبى اليومثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 32.26 جنيه للشراء، 32.49 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.سعر الجنيه الإسترلينى اليوماستقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 36.62 جنيه للشراء، 36.92 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.سعر الريال السعودى اليومثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 8.11 جنيه للشراء، و8.15 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.سعر الدينار الكويتى اليوماستقر سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 96.08 جنيها للشراء، و99.75 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.