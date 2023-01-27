الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي: تسعير السلع الأساسية يمثل أهمية كبرى للمواطن

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أوضح الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، إنه في ظل استمرار تصاعد وتيرة الأسعار، لابد من الاتجاه إلى تحديد سقف أسعار بيع الأرز مرة آخري للحد من ظاهرة استمرار ارتفاع أسعار الأرز خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الخبير، أن ذلك لأن تسعير السلع الأساسية تمثل أهمية كبيرة للاستهلاك لدى المواطن المصرى على مستوى جميع السلع وفرص التسعيرة الجبرية سوف يكفل وصول الأرز بسعر متوازن للمواطن بشكل أفضل.

وأضاف خضر، أن الدولة المصرية لديها مخزون استراتيجى من الأرز يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة، ومع دخول الموسم الجديد، مما سيعزز المخزون الاستراتيجي لفترات طويلة، مما يساهم فى تحجيم وتيرة احتكار التجار وزيادة أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية، والتى تنعكس بالسلب على أداء السوق الداخلي والمواطن.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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