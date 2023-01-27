تراجع بأسعار الذهب خلال تعاملات الخميس

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أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب العالمية، وبالسوق المصري، خلال تعاملات اليوم، الخميس 23 فبراير، وفقد الجرام نحو 3 جنيهات، على مستوى جميع الأعيرة، وسجل عيار 21 نحو 1683 جنيها، في ظل تراجع الأوقية ببورصة الذهب العالمية، إلى مستوي 1821 دولارًا.

ونستعرض في السطور التالية، آخر تحديثات لأسعار الذهب في مصر، وذلك دون إضافة قيمة المصنعية إلى سعر الجرام، والتي تختلف قيمتها من تاجر إلى آخر، ومن محافظة إلى أخرى؛ وفقاً لحجم وشكل كل قطعة ذهبية؛ حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 3 إلى 7% تقريبًا من سعر الجرام.

عيار 24

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 24 نحو 1922 جنيهًا.

عيار 21

سجل عيار 21 سعر 1682 جنيهًا.

عيار 18
سجل عيار 18 نحو 1441 جنيهًا.

عيار 14

وسجل عيار 14 نحو 1121 جنيهًا.

الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 13456 جنيهاً.

سعر الأوقية

بلغ سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية 1821دولارًا.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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