تراجع بأسعار الذهب خلال تعاملات الخميس

تراجعت أسعار الذهب العالمية، وبالسوق المصري، خلال تعاملات اليوم، الخميس 23 فبراير، وفقد الجرام نحو 3 جنيهات، على مستوى جميع الأعيرة، وسجل عيار 21 نحو 1683 جنيها، في ظل تراجع الأوقية ببورصة الذهب العالمية، إلى مستوي 1821 دولارًا.
ونستعرض في السطور التالية، آخر تحديثات لأسعار الذهب في مصر، وذلك دون إضافة قيمة المصنعية إلى سعر الجرام، والتي تختلف قيمتها من تاجر إلى آخر، ومن محافظة إلى أخرى؛ وفقاً لحجم وشكل كل قطعة ذهبية؛ حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 3 إلى 7% تقريبًا من سعر الجرام.
عيار 24
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