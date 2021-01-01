بعد اقترابه .. موعد الإفطار والسحور في أول يوم رمضان 2023



رمضان 2023 رمضان 2023

يكثر البحث عن موعد الإفطار والسحور في أول يوم رمضان 2023، خاصة مع دخول ليلة الجمعة الأولى من شهر شعبان 2023، والرابع من الشهر الكريم.



وقد جاء في موعد رمضان 2023، وفق الحسابات الفلكية أن موعد حلول شهر رمضان لعام 1444 هجرياً و 2023 ميلاديًا فلكياً، يوافق يوم الخميس الموافق 23 مارس المقبل، وأن يوم الخميس 20 أبريل 2023، وأن آخر أيام رمضان سيكون أطول الأيام فى عدد ساعات الصوم، ليكون 14 ساعة و54 دقيقة.



موعد الإفطار والسحور في أول يوم رمضان 2023

وبحسب إمساكية رمضان 2023، والتي يتوافق يوم الخميس 23 مارس 2023، مع أول أيام شهر رمضان، فإن المسلمون في أول أيام الشهر الفضيل سيصمون ما يقرب من 13 ساعة ونصف.

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ويؤذن لفجر أول أيام شهر رمضان بحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة في تمام الساعة 4:35 صباحا، بينما يؤذن لصلاة المغرب في الساعة 6:15 دقيقة.إمساكية شهر رمضان 2023وبحسب مواقيت الصلاة لشهر رمضان المعظم لعام 2023 /1444 هجرياً فإنها جاءت كالتالي:- الخميس 23 مارس الموافق 1 رمضانمدة ساعات الصوم 13 ساعة و 59 دقيقة، صلاة المغرب 6:08 ، العشاء 7:26 ، السحور 2:09، إمساك 4:09، الفجر 4:29، الشروق 5:56، الظهر 12:02، العصر 3:30 .- الجمعة 24 مارس الموافق 2 رمضانمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 2 دقيقة، صلاة المغرب 6:09 ، العشاء 7:26 ، السحور 2:07، إمساك 4:07، الفجر 4:27، الشروق 5:54، الظهر 12:01، العصر 3:30 .- السبت 25 مارس الموافق 3 رمضانمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 3 دقائق، صلاة المغرب 6:09 ، العشاء 7:27 ، السحور 2:06، إمساك 4:06، الفجر 4:26، الشروق 5:53، الظهر 12:01، العصر 3:30 .- الأحد 26 مارس الموافق 4 رمضانمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 5 دقائق، صلاة المغرب 6:10 ، العشاء 7:28 ، السحور 2:05، إمساك 4:05، الفجر 4:25، الشروق 5:52، الظهر 12:01، العصر 3:30 .- الإثنين 27 مارس الموافق 5 رمضانمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 7 دقائق، صلاة المغرب 6:10 ، العشاء 7:28 ، السحور 2:03، إمساك 4:03، الفجر 4:23، الشروق 5:51، الظهر 12:00، العصر 3:30 .- الثلاثاء 28 مارس الموافق 6 رمضانمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 9 دقائق، صلاة المغرب 6:11 ، العشاء 7:29 ، السحور 2:02، إمساك 4:02، الفجر 4:22، الشروق 5:50، الظهر 12:00، العصر 3:30 .- الأربعاء 29 مارس الموافق 7 رمضانمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 11 دقيقة، صلاة المغرب 6:12 ، العشاء 7:30 ، السحور 2:01، إمساك 4:01، الفجر 4:21، الشروق 5:48، الظهر 12:00، العصر 3:30 .- الخميس 30 مارس الموافق 8 رمضانمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 13 دقيقة، صلاة المغرب 6:12 ، العشاء 7:31 ، السحور 1:59، إمساك 3:59، الفجر 4:19، الشروق 5:47، الظهر 11:59، العصر 3:30 .- الجمعة 31 مارس الموافق 9 رمضانمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 15 دقيقة، صلاة المغرب 6:13 ، العشاء 7:31 ، السحور 1:58، إمساك 3:58، الفجر 4:18، الشروق 5:46، الظهر 11:59، العصر 3:30 .- السبت 1 أبريل الموافق 10 رمضانمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 16 دقيقة، صلاة المغرب 6:13 ، العشاء 7:32 ، السحور 1:57، إمساك 3:57، الفجر 4:17، الشروق 5:45، الظهر 11:59، العصر 3:30 .- الأحد 2 أبريل الموافق 11 رمضانمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 19 دقيقة، صلاة المغرب 6:14 ، العشاء 7:33 ، السحور 1:55، إمساك 3:55، الفجر 4:15، الشروق 5:44، الظهر 11:59، العصر 3:30 .- الإثنين 3 أبريل الموافق 12 رمضانمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 21 دقيقة، صلاة المغرب 6:15 ، العشاء 7:33 ، السحور 1:54، إمساك 3:54، الفجر 4:14، الشروق 5:42، الظهر 11:58، العصر 3:30 .- الثلاثاء 4 أبريل الموافق 13 رمضانمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 22 دقيقة، صلاة المغرب 6:15 ، العشاء 7:34 ، السحور 1:53، إمساك 3:53، الفجر 4:13، الشروق 5:41، الظهر 11:58، العصر 3:30 .- الأربعاء 5 أبريل الموافق 14 رمضانمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 25 دقيقة، صلاة المغرب 6:16 ، العشاء 7:35 ، السحور 1:51، إمساك 3:51، الفجر 4:11، الشروق 5:40، الظهر 11:58، العصر 3:30 .-الخميس 6 أبريل الموافق 15 رمضانمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 26 دقيقة، صلاة المغرب 6:16 ، العشاء 7:36 ، السحور 1:50، إمساك 3:50، الفجر 4:10، الشروق 5:39، الظهر 11:57، العصر 3:30 .- الجمعة 7 أبريل الموافق 16 رمضانمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 28 دقيقة، صلاة المغرب 6:17 ، العشاء 7:36 ، السحور 1:49، إمساك 3:49، الفجر 4:09، الشروق 5:38، الظهر 11:57، العصر 3:30 .-السبت 8 أبريل الموافق 17 رمضانمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 31 دقيقة، صلاة المغرب 6:18 ، العشاء 7:37 ، السحور 1:47، إمساك 3:47، الفجر 4:07، الشروق 5:36، الظهر 11:57، العصر 3:30 .- الأحد 9 أبريل الموافق 18 رمضانمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 32 دقيقة، صلاة المغرب 6:18 ، العشاء 7:38 ، السحور 1:46، إمساك 3:46، الفجر 4:06، الشروق 5:35، الظهر 11:57، العصر 3:30 .- الإثنين 10 أبريل الموافق 19 رمضانمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 34 دقيقة، صلاة المغرب 6:19 ، العشاء 7:39 ، السحور 1:45، إمساك 3:45، الفجر 4:05، الشروق 5:34، الظهر 11:56، العصر 3:30 .- الثلاثاء 11 أبريل الموافق 20 رمضانمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 37 دقيقة، صلاة المغرب 6:20 ، العشاء 7:40 ، السحور 1:43، إمساك 3:43، الفجر 4:03، الشروق 5:33، الظهر 11:56، العصر 3:30 .- الأربعاء 12 أبريل الموافق 21 رمضانمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 38 دقيقة، صلاة المغرب 6:20 ، العشاء 7:40 ، السحور 1:42، إمساك 3:42، الفجر 4:02، الشروق 5:32، الظهر 11:56، العصر 3:30 .- الخميس 13 أبريل الموافق 22 رمضانمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 40 دقيقة، صلاة المغرب 6:21 ، العشاء 7:41 ، السحور 1:41، إمساك 3:41، الفجر 4:01، الشروق 5:31، الظهر 11:55، العصر 3:30 .- الجمعة 14 أبريل الموافق 23 رمضانمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 42 دقيقة، صلاة المغرب 6:21 ، العشاء 7:42 ، السحور 1:39، إمساك 3:39، الفجر 3:59، الشروق 5:30، الظهر 11:55، العصر 3:30 .- السبت 15 أبريل الموافق 24 رمضانمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 44 دقيقة، صلاة المغرب 6:22 ، العشاء 7:43 ، السحور 1:38، إمساك 3:38، الفجر 3:58، الشروق 5:28، الظهر 11:55، العصر 3:30 .- الأحد 16 أبريل الموافق 25 رمضانمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 46 دقيقة، صلاة المغرب 6:23 ، العشاء 7:44 ، السحور 1:37، إمساك 3:37، الفجر 3:57، الشروق 5:27، الظهر 11:55، العصر 3:30 .- الإثنين 17 أبريل الموافق 26 رمضانمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 48 دقيقة، صلاة المغرب 6:23 ، العشاء 7:44 ، السحور 1:35، إمساك 3:35، الفجر 3:55، الشروق 5:26، الظهر 11:55، العصر 3:30 .- الثلاثاء 18 أبريل الموافق 27 رمضانمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 50 دقيقة، صلاة المغرب 6:24 ، العشاء 7:45 ، السحور 1:34، إمساك 3:34، الفجر 3:54، الشروق 5:25، الظهر 11:54، العصر 3:30 .- الأربعاء 19 أبريل الموافق 28 رمضانمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 51 دقيقة، صلاة المغرب 6:24 ، العشاء 7:46 ، السحور 1:33، إمساك 3:33، الفجر 3:53، الشروق 5:24، الظهر 11:54، العصر 3:30 .- الخميس 20 أبريل الموافق 29 رمضانمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 54 دقيقة، صلاة المغرب 6:25 ، العشاء 7:47 ، السحور 1:31، إمساك 3:31، الفجر 3:51، الشروق 5:23، الظهر 11:54، العصر 3:30.