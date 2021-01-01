علامات تكشف إصابة طفلك بمرض نفسي



إصابة طفلك بمرض نفسي إصابة طفلك بمرض نفسي

قد يكون من الصعب معرفة متى تكون مشاعر طفلك أو سلوكه أمرًا يدعو للقلق فقد وضع خبراء الصحة العقلية والنفسية قائمة بالعلامات التي تشير إلى أن طفلك قد يكون يعاني من اضطراب في الصحة النفسية . إذا لاحظت أيًا منها في طفلك ، ففكري في الحصول على مساعدة من أخصائي الصحة العقلية.



اضطراب في الصحة النفسية

تعتبر التغييرات الكبيرة في مزاج طفلك أو شخصيته من العلامات الشائعة. وكذلك الحال بالنسبة للتقلبات المزاجية المتكررة التي تعيق حياة الطفل اليومية.



يُعد القلق الشديد أو الخوف أو الحزن الذي يستمر لمدة أسبوعين على الأقل علامات على احتمال وجود اضطراب في الصحة العقلية والنفسية لطفلك

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يجب على الآباء أيضًا الانتباه إلى الخوف الذي يظهر فجأة مع علامات جسدية مثل تسارع ضربات القلب ، والتي قد تكون نوبة هلع.إصابة الطفل بمرض نفسيووفقا لموقع مايوكلينك وضع مجموعة من خبراء الصحة النفسية من جميع أنحاء البلاد 11 علامة بسيطة على احتمال إصابة الطفل بمرض عقلي وفقا للطبيب النفسي في Mayo Clinic Peter Jensenالشعور بالحزن الشديد أو الانسحاب لمدة أسبوعين أو أكثرمحاولة جدية لإيذاء أنفسهم أو قتلهم ، أو التخطيط للقيام بذلكخوف ساحق مفاجئ من دون سبب ، وأحيانًا مع تسارع ضربات القلب أو التنفس السريعالرغبة بشدة في إيذاء الآخرينالسلوك القاسي الخارج عن السيطرة والذي يمكن أن يؤذي أنفسهم أو الآخرينعدم تناول الطعام أو القيء أو استخدام المسهلات لإنقاص الوزنمخاوف شديدة تعيق ممارسة الأنشطة اليوميةصعوبة بالغة في التركيز أو البقاء ساكنًا تعرضهم لخطر جسدي أو تسبب فشلًا في المدرسةالاستخدام المتكرر للمخدرات أو الكحولتقلبات مزاجية حادة تسبب مشاكل في العلاقاتتغييرات جذرية في السلوك أو الشخصية