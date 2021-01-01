رجيم خارق يحول جسمك لماكينة حرق

رجيم
هل تبحثين عن رجيم سريع لنحت قوامك والتخلص من الوزن الزائد يمكنك تجربة الرجيم الغذائي التالي لإنقاص الوزن وحرق دهون البطن العنيدة إليك خطته يقدمها موقع بولد سكاي الهندي.
الأسبوع الأول
الإفطار:
1توست + شريحة جبن قريش أو جبن خالي الدسم + كوب شاي أخضر بدون سكر.
الغداء :
2 شريحة سمك فيليه مشوي + سلاطة + رغيف سن (2) علبة تونة مصفاة + سلاطة + رغيف سن.
العشاء :
كوب عصير فاكهة بدون سكر أو كوب زبادي.
الأسبوع الثاني
الإفطار
كوب قهوة أو شاي بلبن خالي الدسم + قطعة جبن قريش أو نستو لايت +توست سن
الغذاء
2 قطعة من فيليه سمك مشوي +طبق سلطة + 3 ملاعق أرز
أو 2 شريحة لحم مشوي أو كفتة أو كبدة مشوية +طبق خضار سوتيه أو شوربة خضار
العشاء
كوب زبادى خالي الدسم
الأسبوع الثالث
الإفطار
نستو لايت أو جبن قريش لايت +توست سن +طبق سلاطة خضراء
الغذاء
2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة
أو 3 ملاعق أرز أو مكرونة +شريحتان من البانيه المشوى + طبق سلطة خضراء
سناك
ثمرة فاكهة
العشاء ..
كوب شوفان بحليب خالي الدسم
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