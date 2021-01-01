رجيم خارق يحول جسمك لماكينة حرق

آخر الأخبارالصحة والجمال › رجيم خارق يحول جسمك لماكينة حرق

صورة الخبر: رجيم
رجيم

هل تبحثين عن رجيم سريع لنحت قوامك والتخلص من الوزن الزائد يمكنك تجربة الرجيم الغذائي التالي لإنقاص الوزن وحرق دهون البطن العنيدة إليك خطته يقدمها موقع بولد سكاي الهندي.

الأسبوع الأول
الإفطار:

1توست + شريحة جبن قريش أو جبن خالي الدسم + كوب شاي أخضر بدون سكر.

الغداء :

2 شريحة سمك فيليه مشوي + سلاطة + رغيف سن (2) علبة تونة مصفاة + سلاطة + رغيف سن.

العشاء :

كوب عصير فاكهة بدون سكر أو كوب زبادي.
الأسبوع الثاني

الإفطار

كوب قهوة أو شاي بلبن خالي الدسم + قطعة جبن قريش أو نستو لايت +توست سن


الغذاء

2 قطعة من فيليه سمك مشوي +طبق سلطة + 3 ملاعق أرز


أو 2 شريحة لحم مشوي أو كفتة أو كبدة مشوية +طبق خضار سوتيه أو شوربة خضار

العشاء
كوب زبادى خالي الدسم

الأسبوع الثالث
الإفطار
نستو لايت أو جبن قريش لايت +توست سن +طبق سلاطة خضراء

الغذاء
2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة

أو 3 ملاعق أرز أو مكرونة +شريحتان من البانيه المشوى + طبق سلطة خضراء

سناك
ثمرة فاكهة

العشاء ..
كوب شوفان بحليب خالي الدسم

المصدر: موقع بولد سكاي الهندي

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على رجيم خارق يحول جسمك لماكينة حرق

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
99517

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager