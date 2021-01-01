رجيم خارق يحول جسمك لماكينة حرق



رجيم رجيم

هل تبحثين عن رجيم سريع لنحت قوامك والتخلص من الوزن الزائد يمكنك تجربة الرجيم الغذائي التالي لإنقاص الوزن وحرق دهون البطن العنيدة إليك خطته يقدمها موقع بولد سكاي الهندي.



الأسبوع الأول

الإفطار:



1توست + شريحة جبن قريش أو جبن خالي الدسم + كوب شاي أخضر بدون سكر.

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الغداء :2 شريحة سمك فيليه مشوي + سلاطة + رغيف سن (2) علبة تونة مصفاة + سلاطة + رغيف سن.العشاء :كوب عصير فاكهة بدون سكر أو كوب زبادي.الأسبوع الثانيالإفطاركوب قهوة أو شاي بلبن خالي الدسم + قطعة جبن قريش أو نستو لايت +توست سنالغذاء2 قطعة من فيليه سمك مشوي +طبق سلطة + 3 ملاعق أرزأو 2 شريحة لحم مشوي أو كفتة أو كبدة مشوية +طبق خضار سوتيه أو شوربة خضارالعشاءكوب زبادى خالي الدسمالأسبوع الثالثالإفطارنستو لايت أو جبن قريش لايت +توست سن +طبق سلاطة خضراءالغذاء2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطةأو 3 ملاعق أرز أو مكرونة +شريحتان من البانيه المشوى + طبق سلطة خضراءسناكثمرة فاكهةالعشاء ..كوب شوفان بحليب خالي الدسم