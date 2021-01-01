غنية بالحديد .. طريقة عمل النجرسكو بالسبانخ

تعد النجرسكو بالسبانخ من الأكلات غير التقليدية التى يمكن كسر روتين السفرة بها كما أنها غنية بالحديد والعناصر الغذائية المفيدة.
نقدم لكم طريقة عمل طريقة عمل النجرسكو بالسبانخ من خلال وصفة الشيف غادة التلى.
مقاديرالنجرسكو بالسبانخ:
مكرونة فتوتشيني
2 صدور دجاج
2 كوب سبانخ
ملعقة كبيرة سمنة
رشة جوزة الطيب
بصل
لتر لبن
كوب كريمة
كوب جبنة موتزاريلا
كوب جبنة شيدر
ملح
فلفل
5 ملعقة كبيرة دقيق
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