غنية بالحديد .. طريقة عمل النجرسكو بالسبانخ

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النجرسكو بالسبانخ

تعد النجرسكو بالسبانخ من الأكلات غير التقليدية التى يمكن كسر روتين السفرة بها كما أنها غنية بالحديد والعناصر الغذائية المفيدة.

نقدم لكم طريقة عمل طريقة عمل النجرسكو بالسبانخ من خلال وصفة الشيف غادة التلى.

مقاديرالنجرسكو بالسبانخ:
مكرونة فتوتشيني
2 صدور دجاج
2 كوب سبانخ
ملعقة كبيرة سمنة
رشة جوزة الطيب
بصل
لتر لبن
كوب كريمة
كوب جبنة موتزاريلا
كوب جبنة شيدر
ملح
فلفل
5 ملعقة كبيرة دقيق

طريقة عمل النجرسكو بالسبانخ
فى طاسة بها سمنة على النار شوحى الدجاجة مع البصل والملح والفلفل الأسود جوز الطيب وضعي السبانخ فى النهاية.
في بولة متوسطة اخلطى جزء من اللبن مع الدقيق ونسخن باقي اللبن مع الكريمة والدقيق المخلوط مع اللبن ونقلبهم جيدا حتى يثقل القوام.

احضرى صينية فرن وضعي فيها جزء من البشاميل ثم ضعي جزء من المكرونة وحشوة الدجاج والسبانخ ثم طبقة اخرى من المكرونة المكرونة والبشاميل وضيفي الجبنة الشيدر والموتزاريلا وادخليها الفرن حتى النضج وتقدم صينية النجرسكو بالسبانخ طازجة.

المصدر: elbalad

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