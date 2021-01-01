أعراض ومشاكل الغدة الكظرية



الغدة الكظرية الغدة الكظرية

تعد الغدة الكظرية من الغدد المسئولة عن الوقاية من مشكلات صحية عديدة وضبط الهرمونات المسئولة عن إفراز الكورتيزول والأدرينالين والألدوستيرون.



وقد يعانى الإنسان من أعراض لأمراض مختلفة ولكن عند إجراء الفحوصات الطبية لا يجد عنده أى شيء يسبب هذه المشكلة ولذا يجب وضع فحوصات الغدة الكظرية فى الحسبان.





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وتسبب الغدة الكظرية مشاكل خاصة بالضغط والإنجاب والقدرة الجنسية سواء بالزيادة او الانخفاض حسب نوع الاضطراب او المرض الذي يصيبها.نكشف لكم أعراض الغدة الكظرية لمختلف الاضطرابات التى تصيبها وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ كليفند كلينك"تشمل أعراض ارتفاع مستويات الكورتيزون بسبب اضطراب الغدة الكظرية مايلى:سمنة الجزء العلوي من الجسم بينما تبقى الذراعين والساقين أرق.الشعور بالتعب والارتباك.الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري.الجلد الذي يصاب بالكدمات بسهولة.علامات خط أرجوانية واسعة على جلد البطن.تشمل أعراض ارتفاع مستويات الألدوستيرون ما يلي:ضغط دم مرتفع.مستويات منخفضة من البوتاسيوم.ضعف.ألم وتشنجات في عضلاتك.تظهر أعراض ارتفاع مستويات الهرمونات الجنسية الذكرية فقط في الإناث أو عند الأولاد الصغار قبل سن البلوغ بسبب مشاكل الغدة الكظرية ، ما يلى:نمو شعر الوجه او الصلع.تطوير حب الشباب.امتلاك صوت أعمق.أن تصبح أكثر قوة.تطوير دافع جنسي أكبر.تطوير الصفات الذكورية يسمى virilization.