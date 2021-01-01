أخصائي تغذية : هذه علامات اللحوم الفاسدة والمغشوشة



اللحوم الفاسدة والمغشوشة اللحوم الفاسدة والمغشوشة

تمكنت الأجهزة الرقابية من ضبط عدة أماكن تبيع لحوم فاسدة ومغشوش فى مختلف محافظات الجمهورية لذا من المهم معرفة الطرق التى تساعد فى اكتشافها.



وقال دكتور مروان سالم، أخصائي التغذية العلاجية، أن هناك علامات عديدة تساعد فى كشف لحوم فاسدة ومغشوشة ولكن الأفضل والأمن شرائها من مكان موثوق ومضمون جودته.



وأوضح “ مروان” فى تصريحات خاصة لموقع “ صدى البلد ” الإخباري، أن هناك علامات عديدة تساعد فى اكتشاف اللحوم الفاسدة والمغشوشة أهمها التأكد من وضوح الختم على الذبيحة وليس مجرد ألوان حمراء يطبعها البائع بمعرفته.

قد يعجبك أيضا...

وكشف مروان أن هناك علامات تظهر على أى لحوم فاسدة وهى أن يكون لونها داكنا أو أى لون غير الأحمر، وتكون طرية بشكل مبالغ فيه أو يخرج منها خيوط مطاطية أو روائح غريبة وقوامها لزج ، ويمكن مسح الأختام بسهولة .لحوم فاسدة بلون غير طبيعيمشيرا إلى أن كلمة لحوم فاسدة تطلق على نوعين من اللحوم إحداهما لحم حيوان غير صالح للأكل والآخر على لحوم الغنم والأبقار ولكن التى تعرض للتلف أو الفساد أو تم فرمها مع مواد اخرى لجني المزيد من الربح وغالبا ما يكن لحم الحمير ذو مذاق زائد الحلاوة وبعض لحوم الحيوانات الأخرى تصدر رائحة كريهة عند الطهي.