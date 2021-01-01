أخصائي تغذية : هذه علامات اللحوم الفاسدة والمغشوشة

تمكنت الأجهزة الرقابية من ضبط عدة أماكن تبيع لحوم فاسدة ومغشوش فى مختلف محافظات الجمهورية لذا من المهم معرفة الطرق التى تساعد فى اكتشافها.
وقال دكتور مروان سالم، أخصائي التغذية العلاجية، أن هناك علامات عديدة تساعد فى كشف لحوم فاسدة ومغشوشة ولكن الأفضل والأمن شرائها من مكان موثوق ومضمون جودته.
وأوضح “ مروان” فى تصريحات خاصة لموقع “ صدى البلد ” الإخباري، أن هناك علامات عديدة تساعد فى اكتشاف اللحوم الفاسدة والمغشوشة أهمها التأكد من وضوح الختم على الذبيحة وليس مجرد ألوان حمراء يطبعها البائع بمعرفته.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!