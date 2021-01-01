وزير الدفاع البريطاني يحذر .. الحرب قادمة إلى بلادنا



وزير الدفاع البريطاني وزير الدفاع البريطاني

حذر وزير الدفاع البريطاني، بين والاس، من أن المملكة المتحدة ستعيش حربا "ساخنة أو باردة" بعد سنوات قليلة.



وحسب ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن عضو مجلس الوزراء البريطاني أطلق تحذيرا ينذر بالأسوء، قائلا: "الحرب قادمة".



وذكر والاس أن العالم بات "بالتأكيد أكثر خطورة وأكثر انعداما للأمن وأكثر عدم استقرار" نتيجة العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية.

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وأضاف: "الحكومة البريطانية بحاجة إلى التعرف على الخطر الوشيك والاستعداد له".وأوضح وزير الدفاع البريطاني، في حديثه لـ"ذا صن"، أن "الصراع قادم بحلول نهاية هذا العقد، سواء كانت حرب باردة أو ساخنة، فإنها قادمة".وتابع: "علينا فقط أن ندرك أنه من أجل الردع، عليك أن تكون مستعدا، يجب أن تكون مجهزا وعليك أن تقف مع أصدقائك وحلفائك".ووفق "ذا ميرور" البريطانية، فإن والاس يتوقع أن تندلع حربا في بلاده خلال السنوات السبع المقبلة.وأشارت إلى أن المسؤول البريطاني، من خلال هذا الحديث، فإنه يزيد الضغط على رئيس الوزراء ريشي سوناك بشأن زيادة الإنفاق الدفاعي.وكان موقع "سكاي نيوز" البريطاني كشف أن جنرالا أميركيا قال لوزير الدفاع البريطاني قبل فترة إن بريطانيا "لم يعد ينظر إليها كقوة قتالية من الطراز الأول"، مشيرة إلى أن القوات البريطانية "غير قادرة على حماية بلادها أو حلفائها" في حلف شمال الأطلسي (الناتو).