فيديو .. أحمد الطيب يفاجئ الجميع ويهاجم الشناوي



الشناوي الشناوي

هل تتفاقم الأزمة مرة أخرى بين أحمد شوبير والمعلق الرياضي أحمد الطيب؟!، سؤال تجيب عليه الأيام القادمة بعد أن قام الطيب بتوجيه بعض الاتهامات لكابتن منتخب مصر أحمد شوبير اثناء حراسة مرمي منتخب مصر في كأس العالم.







معركة جديدة بين شوبير والطيب

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قال المعلق الرياضي أحمد الطيب، أن أحمد شوبير غلط غلطات في الماضي مايعملهاش طفل صغير عنده 10 أعوام ورغم هذا بقي شوبير حارس مرمي منتخب مصر في كأس العالم.شوبير حارس مرمي كبيرواكد خلال مداخلة هاتفية علي قناة “الحدث اليوم”، ان الشناوي حارس كبير ويعتبر من افضل حراس المرمي في إفريقيا، لا بد ان يكرم ويقدر لكن في حالة خطئه وتعرضه لضغوط لا بد وان يجلس احتياطيا خاصة وان هناك علي لطفي حارس كبير ومصطفي شوبير مشروع حارس كبير وحصل مع النادي الأهلي علي 7 بطولات رغم انه لم يلعب غير مبارتين فقط.واضاف الطيب، ان مصطفي شوبير لابد وان يأخذ فرصته حيث ان سنه 22 عاما، وبإمكانه ان يلعب.. ولا يأخذ لقب أيوب مثل والده الذي لعب وهو سنه 28 عاما، ولكن لم يخطئ أخطاء كبيرة مثل أخطاء محمد الشناوي.