تحصل ماكلارين إلفا على حزمة تعديلات فريدة من شركة نوفيتك بقوة 919 حصان



ماكلارين إلفا ماكلارين إلفا

كشف ماكلارين في عام 2019 عن سيارة إلفا رودستر الحصرية للغاية، حيث قدمت الشركة 149 نسخة فقط للعملاء حول العالم، وحصلت إحدى هذه النسخة على حزمة فريدة من التعديلات لزيادة القوة الحصانية مع تعزيز نظام التعليق وإزالة الزجاج الأمامي للسيارة.



تقدم بالفعل النسخة الأساسية من ماكلارين إلفا تجربة قيادة حصرية وفريدة من نوعها، حيث تقدم بدون سقف أو زجاج أمامي حسب الطلب، مع محرك V8 بسعة 4.0 لتر توين تربو يولد قوة 815 حصان مع 800 نيوتن متر من عزم الدوران، لتتسارع من السكون حتى 100 كم/ ساعة في 2.8 ثانية، أو لسرعة 200 كم/ ساعة في 6.8 ثانية، وصولاً لسرعة قصوى 334.7 كم/ ساعة.



قامت شركة نوفيتك الألمانية بزيادة القدرات الرياضية لسيارة ماكلارين الحصرية لتحصل على المزيد من القوة من محرك V8 ليولد قوة 919 حصان مع 888 نيوتن متر من عزم الدوران، لتتسارع من السكون حتى 100 كم/ ساعة في 2.7 ثانية، وصولاً لسرعة قصوى تتجاوز 330 كم/ ساعة.

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تأتي ماكلارين إلفا المعدلة من شركة نوفيتك بثلاث مستويات من الأداء الرياضية للحصول على قدرات مختلفة من المحرك الرياضي بفضل تعديل وحدة التحكم الإلكترونية الخاصة بالمحرك، وحصلت أيضاً على نظام عادم مصمم خصيصاً بأحدث التقنيات لزيادة الأداء الرياضية، وتتوفر إمكانية الحصول علية بطلاء من الدهب الخالص لعزل الحرارة داخل حجرة المحرك.عند النظر على التصميم الخارجي نشاهد العجلات الرياضية الجديدة من شركة فوسين الأمريكية المصنعة خصيصاً لشركة نوفيتك بقياس 20 إنش للمحور الأمامي و 21 إنش للمحور الخلفي من العجلات، وتتميز السيارة بارتفاع أقل بنحو 20 مم بفضل تعديل نظام التعليق بالسيارة الخارقة.توفر شركة نوفيتك عدد غير محدود من التعديلات وفقاً للطلب للعملاء المميزين للحصول على سيارة تتناسب مع رغبة العميل، حيث يمكن الحصول على العجلات الرياضية بـ 72 لون مختلف، مع العديد من الخيارات المتعددة للداخلية في خيارات الجلد الفاخر المختلفة.جدير بالذكر أن النسخة الأساسية من ماكلارين إلفا تبلغ نحو 1.8 مليون دولار (6.75 مليون ريال)، وتشير التوقعات أن حزمة التعديلات الفريدة من شركة نوفيتك سوف تساعد على زيادة السعر إلى أكثر من 2 مليون دولار (7.5 مليون ريال).