تكشف صور تجسسية عن سيارة تيسلا القادمة، ولكن بهيكل سيارة مازدا معدل!

كشفت بعض الصور التجسسية من الصين سيارة مازدا CX-30، ولكن بمقدمة سيارة تيسلا مع العديد من القطع الخارجية المختلفة من العلامة التجارية الأمريكية الشهيرة، لتثير العديد من التساؤلات حول سبب هذا التمويه.
تشير بعض التوقعات أن تيسلا تستخدم هيكل مازدا CX-30 الكروس أوفر لتجربة منظومة الحركة الكهربائية الجديدة والتي سوف تقدم في سيارة تيسلا القادمة، حيث أشارت تصريحات إيلون ماسك السابقة عن إطلاق سيارة كهربائية جديدة بتكلفة منخفضة لجذب المزيد من العملاء للعلامة الأمريكية الكهربائية وفقاً لخطة زيادة طرازات تيسلا المستقبلية.
نشاهد في الصورة التجسسية الهيكل الخاص بمازدا CX-30 كروس أوفر، ولكن بمقدمة تيسلا موديل 3 حيث نشاهد المصد الأمامي وغطاء المحرك مع المصابيح وأقواس العجلات الأمامية أيضاً من سيارة تيسلا، وعلى جانبي السيارة نشاهد التصميم الأساسي لسيارة مازدا.
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