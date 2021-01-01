تكشف صور تجسسية عن سيارة تيسلا القادمة، ولكن بهيكل سيارة مازدا معدل!



سيارة تيسلا سيارة تيسلا

كشفت بعض الصور التجسسية من الصين سيارة مازدا CX-30، ولكن بمقدمة سيارة تيسلا مع العديد من القطع الخارجية المختلفة من العلامة التجارية الأمريكية الشهيرة، لتثير العديد من التساؤلات حول سبب هذا التمويه.



تشير بعض التوقعات أن تيسلا تستخدم هيكل مازدا CX-30 الكروس أوفر لتجربة منظومة الحركة الكهربائية الجديدة والتي سوف تقدم في سيارة تيسلا القادمة، حيث أشارت تصريحات إيلون ماسك السابقة عن إطلاق سيارة كهربائية جديدة بتكلفة منخفضة لجذب المزيد من العملاء للعلامة الأمريكية الكهربائية وفقاً لخطة زيادة طرازات تيسلا المستقبلية.



نشاهد في الصورة التجسسية الهيكل الخاص بمازدا CX-30 كروس أوفر، ولكن بمقدمة تيسلا موديل 3 حيث نشاهد المصد الأمامي وغطاء المحرك مع المصابيح وأقواس العجلات الأمامية أيضاً من سيارة تيسلا، وعلى جانبي السيارة نشاهد التصميم الأساسي لسيارة مازدا.

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على جانبي السيارة نشاهد أغطية العجلات الرياضية من سيارة تيسلا موديل Y والتي تخفي بداخلها مكابس المكابح الرياضية بشعار تيسلا باللون الأحمر، وصولاً للمقطع الخلفي حيث نشاهد المصابيح الخلفي من تيسلا موديل 3 أيضاً، ولكن بالمصد الخلفي لسيارة مازدا ونشاهد منافذ العادم الخلفية بدون تغيير مما يزيد التساؤلات حول حقيقة هذه السيارة.جدير بالذكر أن العديد من شركات السيارات تستخدم بعض الطرازات المختلفة لاختبار منظومة الحركة الخاصة ببعض السيارات الجديدة قبل الكشف الرسمي عنها لتجنب كشف التصميم الخارجي بالصور التجسسية، ولكن ليس من المعتاد أن تستخدم شركات السيارات هيكل خاص بعلامة تجارية أخرى لتجربة منظومة الحركة الخاصة بسيارة جديدة.صور تجسسية تكشف عن سيارة تيسلا القادمة، ولكن بهيكل سيارة مازدا معدل! 2