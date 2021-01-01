بدء إطلاق موديل 2023 من جيلي أوكافانجو في مصر



جيلي أوكافانجو جيلي أوكافانجو

شهدت الأيام القليلة الماضية تقديم مجموعة أبو غالي موتورز، وكيل لسيارات جيلي في مصر، لموديل 2023 من سيارة جيلي أوكافانجو في السوق المحلي، وذلك بزيادة ملحوظة عن أسعار موديل 2022 بلغت 121 ألف جنيه تقريبا.



وتنتمي هذه السيارة لفئة مركبات SUV الهجينة المزودة بسبع مقاعد، وتطلقها الشركة عادة بفئتين، لكن الفئة الأولى غير متاحة حاليا من موديل 2023 الذي تم ذكر اسعاره كالتالي:



- فئة أولى كومفورت (غير متوفرة).

قد يعجبك أيضا...

- فئة ثانية بريميوم بسعر مليون و49 ألف و900 جنيه (زيادة 120 ألف و900 جنيه عن موديل 2022).ويحمل هذا الموديل من السيارة نظام دفع هجين مكون من محرك بنزين 3 أسطوانات بسعة 1500 سي سي يتصل بشاحن توربيني بالإضافة لمحرك كهربائي أخر، وتبلغ القوة الكلية لهذا النظام 190 حصان و300 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل الحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات.أما بالنسبة لأهم التجهيزات المقدمة مع هذا الموديل فتشمل الآتي:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام ثبات الكتروني.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- مثبت سرعة.- نظام التحكم في الجر TCS.- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- مكابح يد كهربائية.- كاميرا خلفية.- نظام مساعد للسائق في صعود المرتفعات وهبوط المنحدرات.- 7 مقاعد موزعة على 3 صفوف.- مساحة تخزين تبلغ 1200 لتر و2050 مع طي صفوف المقاعد الخلفية.- نظام تكييف ثلاثي النطاق.- مصابيح ضبابية أمامية.- مصابيح خلفية LED نهارية.- نظام تشغيل المحرك بدون مفتاح.- شاشة 10.25 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 18 بوصة.- فتحة سقف بانورامية.- فرش داخلي من الجلد.- نظام كاميرات بزاوية 360 درجة.