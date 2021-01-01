بعد الزيادة الأخيرة أسعار رينو ميجان 2023 في مصر



رينو ميجان 2023 رينو ميجان 2023

شهدت الفترة الماضية تقديم شركة EIM وكيل شركة رينو الفرنسية في مصر لأول زيادة سعرية على موديل 2023 من سيارتها ميجان في السوق المصري، حيث تم الإعلان عن الأسعار الجديدة لهذا الموديل كالتالي:



- فئة فيجن من 660 إلى 720 ألف جنيه (زيادة 60 ألف جنيه).



- فئة داينامك من 700 إلى 770 ألف جنيه (زيادة 70 ألف جنيه).

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- فئة سيجنتشر من 750 إلى 850 ألف جنيه (زيادة 100 ألف جنيه).- فئة داينامك (محرك تربو) من 770 إلى 870 ألف جنيه (زيادة 100 ألف جنيه).- فئة إنتنس (محرك تربو) من 790 إلى 890 ألف جنيه (زيادة 100 ألف جنيه).- فئة سيجنتشر (محرك تربو) من 820 إلى 920 ألف جنيه (زيادة 100 ألف جنيه).- فئة سيجنتشر بلس (محرك تربو) من 860 إلى 960 ألف جنيه (زيادة 100 ألف جنيه).جدير بالذكر أن الفئات من الأولى إلى الثالثة من السيارة يتم تقديمهم محليا بمحرك 4 أسطوانات بسعة 1600 سي سي، وهو بقوة 115 حصان وعزم 156 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من فئة CVT ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).أما بالنسبة للفئات الرابعة إلى السابعة فهم مزودين بمحرك 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1300 سي سي وبقوة 150 حصان، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).أما بالنسبة لأهم المواصفات والتجهيزات المتاحة مع السيارة فهي كالتالي:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام ثبات الكتروني للسيارة.- نظام مساعد للسائق في صعود المرتفعات.- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- مثبت سرعة.- قفل مركزي للأبواب.- مصابيح ضبابية.- مصابيح أمامية LED نهارية.- شاشة رقمية 4.2 بوصة بين عدادات السيارة.- نظام تحكم صوتي بعجلة القيادة متعددة الاستخدامات.- بلوتوث.