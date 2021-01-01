ماسك : خوارزمية تويتر ستكون مفتوحة المصدر.. واستعدوا للإحباط لهذا السبب



ماسك ماسك

قال الملياردير إيلون ماسك إنه يعتزم تغيير الخوارزمية التي تعمل بها تويتر لتكون مفتوحة المصدر ، مضيفا أن هذا التغيير من شأنه أن يجعل المستخدمين محبطين في البداية ولكنه سرعان ما سيتحسن وسينعكس هذا التحسن على الطريقة التي تعمل بها منصة تويتر.







وفي تغريدة له ردا على أحد المستخدمين، قال إيلون ماسك "استعد للإحباط في البداية عندما تصبح خوارزميتنا مفتوحة المصدر الأسبوع المقبل ، لكنها ستتحسن سريعًا!". وتشير الخوارزميات مفتوحة المصدر عادةً إلى البرامج أو التعليمات البرمجية المصدر التي يمكن الوصول إليها بشكل عام ليتمكن أي شخص من عرضها وتعديلها وإعادة توزيعها.

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وبحسب موقع Business Insider فإن ماسك أعرب مرارًا عن دعمه للفكرة ، والتي يعتبرها خطوة نحو مزيد من الشفافية، حيث أجرى ماسك استطلاعًا للرأي على تويتر حول جعل الخوارزمية مفتوحة المصدر في في مارس العام الماضي.وأشار ماسك حينها إلى أن الخوارزميات التي يعمل بها تويتر تتلاعب بالمستخدمين بطرق لا يدركها المستخدمون أنفسهم، حيث تقترح الخوارزميات عدد من الموضوعات أو الصفحات المعينة لمتابعتها.وعارض ماسك خوارزميات تويتر مبررا أنها تحاول تخمين ما قد يرغب المستخدمون في قراءته ، ومن ثم تقترح عليهم الأشياء المرتبطة بتوجهاتهم أو ما يفضلونه لكي يتابعونها فقط.وصرح أستاذ علم الاجتماع بجامعة روتجرز والخبير في خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، توماس ديفيدسون، لـ Business Insider إن جعل خوارزمية تويتر مفتوحة المصدر ومتاحة للباحثين يمكن أن تساعد في مواجهة خطاب التطرف وتحديد كيفية انتشاره.