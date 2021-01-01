تكشف جوجل عن أداة رائعة لحماية خصوصيتك



جوجل جوجل

قد يستغل المتسللين بعض التطبيقات في نظام أندرويد Android، للتجسس على المستخدمين من خلال الميكروفون أو الكاميرا دون علم مالكي الهواتف، لهذا السبب قامت جوجل Google بإنشاء تقنيات في أنظمة أندرويد Android لتنبيه المستخدمين عندما يحدث هذا.



وتكشف التقنيات الجديدة ما إذا كان هناك شيء خطير للغاية يحدث على هاتف Android الخاص بك، تمت إضافتها في Android 12، لذا تحقق من إعداداتك للتأكد من أنك تقوم بتشغيل الميزة.



ووفقا لموقع ذا صن عند تشغيل التقنية سيلاحظ المستخدم ظهورها عادةً باللون الأخضر في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة، وسيظهر إشعارات إما كرمز ميكروفون صغير أو أيقونة كاميرا - وأحيانًا كلاهما، يشير هذا إلى أن التطبيق ما يستخدم حاليًا إما الميكروفون أو الكاميرا، ويمكنك النقر فوق الرمز لمعرفة المزيد من المعلومات.

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ويتيح ذلك معرفة التطبيقات التي تستخدم بياناتك الخاصة بسرعة وسهولة، لذا إذا كنت تشك في وجود أحد التطبيقات التجسس عليك، فمن السهل منع التطبيق من الوصول إلى الكاميرا أو الميكروفون في ثوانٍ.وقالت جوجل باستخدام لوحة تحكم الخصوصية الجديدة، سيكون لدى المستخدمين عرض مخطط زمني بسيط وواضح لآخر 24 ساعة من الوصول إلى الموقع و الميكروفون والكاميرا.وأضافت تستخدم بعض التطبيقات الكاميرا أو الميكروفون، لكن إذا ظهر رمز التحذير في أوقات غريبة أو مرتبطًا بتطبيق لا يقوم المستخدم بتشغيله، فربما يكون تجسس، في هذه الحالة من المهم رفض أذونات الوصول للتطبيق والتحقيق في ما قد يحدث.