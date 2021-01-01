تكشف جوجل عن أداة رائعة لحماية خصوصيتك

قد يستغل المتسللين بعض التطبيقات في نظام أندرويد Android، للتجسس على المستخدمين من خلال الميكروفون أو الكاميرا دون علم مالكي الهواتف، لهذا السبب قامت جوجل Google بإنشاء تقنيات في أنظمة أندرويد Android لتنبيه المستخدمين عندما يحدث هذا.
وتكشف التقنيات الجديدة ما إذا كان هناك شيء خطير للغاية يحدث على هاتف Android الخاص بك، تمت إضافتها في Android 12، لذا تحقق من إعداداتك للتأكد من أنك تقوم بتشغيل الميزة.
ووفقا لموقع ذا صن عند تشغيل التقنية سيلاحظ المستخدم ظهورها عادةً باللون الأخضر في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة، وسيظهر إشعارات إما كرمز ميكروفون صغير أو أيقونة كاميرا - وأحيانًا كلاهما، يشير هذا إلى أن التطبيق ما يستخدم حاليًا إما الميكروفون أو الكاميرا، ويمكنك النقر فوق الرمز لمعرفة المزيد من المعلومات.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!