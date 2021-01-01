عقارات القاهرة بوسط البلد معرضة لكارثة .. تفاصيل

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صورة الخبر: عقارات بوسط البلد
عقارات بوسط البلد

وجه نائب رئيس تحرير جريدة الأسبوع المصرية محمد السيسي نداء عاجلا للحكومة المصرية، موضحا أن حياة عدد كبير من المواطنين في خطر، حيث يقطن سكان عقارات شارع رمسيس بوسط البلد.

وأوضح أن سكان هذه العقارات وهو منهم يناشدون محافظ القاهرة: "العمارات هتتهد علينا"، حيث يتعرض عدد من عقارات وسط البلد، الكائنة بشارع رمسيس - منطقة معروف - لخطر كبير، نتيجة تسرب المياه أسفل هذه العقارات منذ فترة كبيرة دون أن يدري أحد.

وأوضح أنه تم اكتشاف المشكلة بعد أن تقدم سكان العقار 43 شارع رمسيس بشكوى من ضعف المياه، ومع تحرك شركة مياه الشرب والصرف الصحي لمتابعة الشكوى، اكتشفوا وجود كسر بماسورة المياه العمومية منذ فترة طويلة، ما أدى لتسرب المياه أسفل العقارات التي باتت تعوم على بركة ماء ما يهدد حياة السكان وينذر بكارثة خاصة أن هذه العقارات أعلى خط مترو - حلوان المرج - وبالتحديد المنطقة بين محطتي السادات وجمال عبد الناصر.

وأشار إلى أن سكان العقارات يناشدون اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بسرعة التحرك، قبل انهيار العقارات على رؤوس سكانها.

المصدر: RT

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