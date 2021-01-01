بين تفاحة نيوتن وجرة دافينشي.. من اكتشف الجاذبية حقا؟

من المعروف أن العالم إسحاق نيوتن هو الذي اكتشف الجاذبية الأرضية من خلال قصة التفاحة الشهيرة، لكن علماء تابعون لمعهد كاليفورنيا للتقنية وجدوا ما يدل على أن الفنان ليوناردو دافينشي اكتشف الجاذبية الأرضية قبل 200 عام من نيوتن، فمن الذي اكتشفها حقا؟
تفاحة سقطت من شجرة، فالتقطها نيوتن، ثم قدم للبشرية فكرة وقانونا أزليا، هذا ما اعتقده العالم لعقود طويلة، إلا أن باحثين وعلماء من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، لهم رأي آخر.
ويقول هؤلاء إن "جرة دافينشي" سبقت تفاحة نيوتن بعقود، بناء على مخطوطة "أروندل" التي كُتبت ورُسمِت بخط يده بين عامي 1480 و1518.
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