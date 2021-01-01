تختفي Angry Birds الشهيرة من متجر تطبيقات غوغل!

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صورة الخبر: Angry Birds
Angry Birds

ذكرت مواقع إنترنت مهتمة بشؤون التقنية أن أول نسخة "كلاسيكية" من لعبة Angry Birds الشهيرة، والتي صدرت عام 2009، ستختفي من متجر Google Play في 23 فبراير الجاري.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "شركة Rovio التي طورت اللعبة الشهيرة أعلنت عن هذا القرار في صفحاتها على تويتر، وذكرت أن سبب إزالة نسخة اللعبة من متجر تطبيقات غوغل هو تأثير Rovio Classics: Angry Birds على أعمال الشركة، مشيرة إلى رغبتها بتطوير نسخ أحدث من اللعبة المذكورة".

وبالرغم من إزالتها من متجر Google Play فإن نسخة اللعبة ستستمر بالعمل على الأجهزة التي كانت قد حمّلت فيها سابقا، كما ستبقى نسخة هذه اللعبة مطروحة عبر متجر App Store أيضا لمستخدمي أجهزة iOS، وستظهرلمستخدمي تلك الأجهزة نسخ محدّثة من هذه اللعبة.

تم إصدار Angry Birds على أجهزة iOS عام 2009، وأصبحت واحدة من أكثر الألعاب الإلكترونية شعبية في ذلك الوقت، وحتى يومنا هذا حمّلها المليارات من مستخدمي الهواتف والأجهزة الذكية.

المصدر: روسيا اليوم

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