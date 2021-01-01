تطلق ناسا مركبة "دراغون" المأهولة نحو المحطة الفضائية الدولية قريبا

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أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أن إطلاق مركبة Crew Dragon التابعة لشركة SpaceX الأمريكية إلى محطة الفضاء الدولية سيكون في 27 فبراير الجاري.



وجاء في بيان صادر عن المؤسسة "تقرر تأجيل موعد إطلاق مركبة Crew Dragon المأهولة مع طاقم Crew-6 إلى المحطة الفضائية الدولية إلى يوم 27 فبراير 2023".



وأضاف البيان "مركبة Crew Dragon وصاروخ Falcon-9 الذي سيحملها إلى الفضاء سيطلقان في 27 فبراير من مطار كيندي الفضائي بالولايات المتحدة، تمام الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، ومن المفترض أن تصل المركبة إلى المحطة وتلتحم بها في 28 فبراير، تمام الساعة 10:29 بتوقيت موسكو".

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وستحمل المركبة إلى المحطة رائدين تابعين لناسا هما، ستيفن بوين، وودي هوبورغ، ورائد الفضاء الروسي، أندريه فيديايف، ورائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي.وكانت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية قد أعلنت في 15 يوليو العام الفائت عن توقيع اتفاقية مع وكالة ناسا بشأن رحلات فضائية مشتركة إلى المحطة الفضائية الدولية، وبدوره ذكر قائد فريق رواد الفضاء الروس، أوليغ كونوننكو، أن بنود الاتفاقية تتضمن إرسال 3 رحلات على متنها رواد فضاء روس إلى المحطة باستخدام مركبات Crew Dragon الأمريكية.