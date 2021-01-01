تطلق ناسا مركبة "دراغون" المأهولة نحو المحطة الفضائية الدولية قريبا

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أن إطلاق مركبة Crew Dragon التابعة لشركة SpaceX الأمريكية إلى محطة الفضاء الدولية سيكون في 27 فبراير الجاري.
وجاء في بيان صادر عن المؤسسة "تقرر تأجيل موعد إطلاق مركبة Crew Dragon المأهولة مع طاقم Crew-6 إلى المحطة الفضائية الدولية إلى يوم 27 فبراير 2023".
وأضاف البيان "مركبة Crew Dragon وصاروخ Falcon-9 الذي سيحملها إلى الفضاء سيطلقان في 27 فبراير من مطار كيندي الفضائي بالولايات المتحدة، تمام الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، ومن المفترض أن تصل المركبة إلى المحطة وتلتحم بها في 28 فبراير، تمام الساعة 10:29 بتوقيت موسكو".
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