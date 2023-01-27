

رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب: انخفاض ألف جنيه بطن أرز الشعير في الأسواق رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب: انخفاض ألف جنيه بطن أرز الشعير في الأسواق

أعلن رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، عن انخفاض سعر طن الأرز الشعير في الأسواق بنحو 1000 جنيه للطن، وذلك نتيجة الخطوات التي اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية باستيراد الأرز من الخارج، والتعاقد على 50 ألف طن أرز أبيض مستورد لطرحه للمواطنين بأسعار مخفضة.



كما ستستمر الوزارة في استيراد الأرز لضرب أي محاولة للاحتكار من قبل بعض المغرضين، بجانب وصول كميات كبيرة من الأرز المستورد لصالح بعض شركات قطاع الخاص الوطنية خلال النصف الأول من شهر مارس المقبل، الأمر الذى سيحدث طفرة كبيرة في الأرز وسينعكس بشكل إيجابي لصالح المستهلك.



وأشاد رجب شحاته بقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، في استيراد وزارة التموين الأرز الأبيض من الخارج رغم وجود الأرز المحلي داخل الأراضي المصرية بكميات كبيرة، مؤكدًا أن قرار وزير التموين سيعمل أيضًا على توفير الأرز بكميات كبيرة وسيؤدي إلى تراجع الأسعار مرة أخرى في ظل توسع الوزارة في إنشاء معارض "أهلاً رمضان" بكافة محافظات الجمهورية.