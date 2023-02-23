سعر الذهب اليوم الخميس 23 فبراير 2023 في مصر

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سجل سعر الذهب اليوم الخميس 23 فبراير 2023 ثباتًا خلال بداية التعاملات اليوم، وتصدرت اسعار الذهب اليوم محركات البحث، وجاء سعر الذهب اليوم في مصر مستقرًا في الصاغة المصرية مع استقرار سعر الذهب اليوم بالدولار، ويرصد «المصري اليوم» سعر الذهب الآن في مصر.



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سعر الذهب اليوم الخميس 23-2-2023

سجل سعر الذهب اليوم الخميس ثباتًا في سعر جرام الذهب مع ثبات سعر الذهب العالمي اليوم، حيث شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم ثباتا في سعر الذهب اليوم.

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