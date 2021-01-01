علامات تدل على نقص فيتامين ب 12.. منها زيادة دقات القلب

يحتاج جسمنا إلى 2.4 ميكروجرام من فيتامين ب 12 يوميًا، ويُعرض نقص هذه الكمية الصغيرة الجسم لخطر شديد، ويسمى فيتامين ب 12 أيضًا كوبالامين، وهو أحد 8 فيتامينات ب التى يحتاجها الجسم لعمل الجهاز العصبى بشكل طبيعى، وفى هذا التقرير نتعرف على علامات غير عادية تدل على نقص فيتامين ب 12، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".
نظرًا لأن النباتات لا تصنع فيتامين ب 12، فإن الأطعمة الوحيدة التى تحتوى على فيتامين ب 12 هى اللحوم والبيض ومنتجات الألبان، ويمكن ملاحظة نقص فيتامين ب 12 من خلال الأعراض التالية، لكن من الأفضل إجراء اختبار طبى.
- صعوبة فى المشى ووجود مشكلة فى التوازن
يميل الأشخاص المصابون بفيتامين ب 12 إلى المشى بأقدام متباعدة، ويمكن أن يكون هذا المشى غير المستقر مؤشرًا على حالات صحية أخرى، لكن نقص فيتامين ب 12 يؤدى إلى تلف الأعصاب المحيطية على حركة الفرد، وقد يعانى أيضًا من تنميل فى القدمين والأطراف ما يؤثر أيضًا على حركة الفرد.
- لسان منتفخ
يمكن أن يكون اللسان المتورم مؤشرًا مبكرًا لنقص الفيتامينات، ويعتبر اللسان المتورم علامة كلاسيكية على نقص فيتامين ب 12، وغالبًا ما يكون اللسان أحمر ويصاحبه دبابيس وإحساس بالوخز.
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