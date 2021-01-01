تعرف على حقيقة ظهور بحر جديد في أفريقيا.. هل يقسم القارة نصفين؟

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أظهرت دراسة دولية حديثة أن بحرا جديدا يتكون في قارة إفريقيا، وقد يقسم القارة إلى نصفين، بسبب الصدع الذي يبلغ طوله 56 كم والذي ظهر في الصحاري الإثيوبية.



وجمعت الدراسة البيانات الزلزالية من تكوين الصدع لإثبات أنها مشابهة لتلك التي تحدث في قاع المحيط، والتي أظهرت نفس الحركة التي كونت البحر الأحمر، ولكن بمعدل أبطأ بكثير، وفقًا للدراسة.



كما أكد علماء الجيولوجيا بحر جديد يتكون في القارة الأفريقية حيث يتم تقسيم القارة إلى نصفين.

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وشهدت الحركة المستمرة داخل القشرة القارية تكوين الوادي المتصدع في شرق إفريقيا، والذي يستمر في الاتساع، وفقاً للدراسة.كما انخفضت السماكة حول الوادي المتصدع من (40 إلى 35) كيلومترا على مدار الثلاثين مليون سنة الماضية، لذلك سيستغرق الأمر سنوات أخرى أخرى للتخلص من 5 كيلومترات أخرى، وفقاً للدراسة.وأفادت هيئة البث الكيني التعاونية، أنه هناك صدمة واسعة النطاق لدي العلماء من احتمالية تكوين بحر جديد في القارة الأفريقية.وقال إدوين ديندي، عالم جيولوجيا في كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة نيروبي، أنه من الممكن أن يكون هناك بحر يتشكل بالفعل على طول الذراع الشرقي للوادي المتصدع الأفريقي.ويوضح ديندي أن الصفائح التكتونية في حالة تدفق مستمر، حيث يتحول بعضها ضد بعضها البعض على طول مناطق الصدع، في حين أن البعض الآخر يسقط تحت بعضها البعض، والبعض الآخر يصطدم ببعضه البعض بحسب قوله.وأدت هذه الحركة إلى تشكيل القارات المتعارف عليها، بما في ذلك قارة إفريقيا وقارة أميركا الجنوبية وقارة أميركا الشمالية وقارات أوروبا وآسيا وأستراليا.