الشرطة تحقق في جريمة قتل بإيرلندا تتوصل إلى أن المتهم دجاجة

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دجاجة

كشفت الشرطة الإيرلندية، أن التحقيقات حول جريمة قتل رجل العام الماضي، أفضت إلى أن المتهم الأول في الجريمة الدموية، دجاجة.

وذكر موقع "فوكس نيوز" الإخباري، أن جريمة وقعت في أبريل 2022، تبين بعد انتهاء التحقيقات، أن العيون شاخصة بنسبة كبيرة على دجاجة يظهر أن لديها "سجلا عنيفا بالتعامل مع البشر".

وذكر تقرير الطبيب الشرعي، أن جاسبر كروس تم الاعتداء عليه من قبل دجاجة، تتميز بأصابع أرجلها المكسوة بالريش وقدّها المرتفع بسيقان طويلة وذيل محدب. وكان كروس استحوذ عليها بعد أن عمدت إلى الاعتداء على طفل بوقت سابق.

وذكر التقرير الطبي، أنه تم العثور على الرجل مضرجا بالدماء على الأرض ويظهر على خلف رجل كروس ثقب كبير وذيل من الدماء بين القن والمنزل.

وبحسب المتواجدين آنذاك عند الحادثة، فقد سمعوا الراحل يصيح بكلمة "الدجاجة الدجاجة"، قبل أن يتوفى.

المصدر: روسيا اليوم

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