الشرطة تحقق في جريمة قتل بإيرلندا تتوصل إلى أن المتهم دجاجة

كشفت الشرطة الإيرلندية، أن التحقيقات حول جريمة قتل رجل العام الماضي، أفضت إلى أن المتهم الأول في الجريمة الدموية، دجاجة.
وذكر موقع "فوكس نيوز" الإخباري، أن جريمة وقعت في أبريل 2022، تبين بعد انتهاء التحقيقات، أن العيون شاخصة بنسبة كبيرة على دجاجة يظهر أن لديها "سجلا عنيفا بالتعامل مع البشر".
وذكر تقرير الطبيب الشرعي، أن جاسبر كروس تم الاعتداء عليه من قبل دجاجة، تتميز بأصابع أرجلها المكسوة بالريش وقدّها المرتفع بسيقان طويلة وذيل محدب. وكان كروس استحوذ عليها بعد أن عمدت إلى الاعتداء على طفل بوقت سابق.
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