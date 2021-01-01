الصين تمنح مواطنيها إجازة مدفوعة الأجر..لزيادة معدل المواليد..

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منحت بعض المقاطعات في الصين المتزوجين الجدد إجازة مدفوعة الأجر لمدة 30 يومًا على أمل تشجيع الزواج وتعزيز معدل المواليد المتدهور، وفقًا لصحيفة الشعب اليومية، الناطقة بلسان الحزب الشيوعي.



وبحسب موقع abc، يعد الحد الأدنى لإجازة الزواج مدفوعة الأجر في الصين هو 3 أيام، لكن المقاطعات تمكنت من تحديد علاوات أكبر منذ فبراير.



وذكرت صحيفة الشعب اليومية، أن مقاطعة جانسو الشمالية الغربية ومقاطعة شانشي المنتجة للفحم، تمنح الآن 30 يومًا، بينما تمنح شنغهاي 10 أيام وسيتشوان 3 أيام فقط.

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كما أوضح يانج هاييانج، عميد معهد أبحاث التنمية الاجتماعية بجامعة جنوب غرب المالية والاقتصاد، إن تمديد إجازة الزواج هو أحد الطرق الفعالة لزيادة معدل الخصوبة.على الرغم من التخلي عن سياسة الطفل الواحد الصارمة، فإن الصين في طريقها لتتجاوز الهند باعتبارها أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.وأضاف عميد معهد أبحاث التنمية الاجتماعية، أن تمديد إجازة الزواج يتم بشكل رئيسي في بعض المحافظات والمدن ذات التنمية الاقتصادية البطيئة نسبيًا، متابعًا أن هناك حاجة ملحة لتوسيع قوة العمل وتحفيز الاستهلاك.وأردف أن هناك حاجة إلى مجموعة من السياسات الداعمة الأخرى، بما في ذلك إعانات الإسكان وإجازة الأبوة المدفوعة للرجال.يذكر أن عدد سكان الصين انخفض العام الماضي لأول مرة منذ 6 عقود، وفقًا للبيانات الصينية الرسمية، وهي نقطة تحول من المتوقع أن تشير إلى بداية فترة طويلة من التراجع.قفي العام الماضي، سجلت الصين أدنى معدل مواليد على الإطلاق، حيث بلغ 6.77 ولادة لكل 1000 شخص.ويرجع جزء كبير من الانكماش الاقتصادي إلى سياسة الطفل الواحد، والتي تم فرضها بين عامي 1980 و 2015، والارتفاع الكبير في تكاليف التعليم الذي أدى إلى حرمان العديد من الصينيين من إنجاب أكثر من طفل واحد، أو حتى إنجاب أي طفل على الإطلاق.