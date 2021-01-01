تعطي الشعور بالتألق .. كيف تضعين أحمر شفاه بألوان الباستيل؟

تحب الكثيرات مواكبة الموضة في كل ما هو يناسبها، وعلى الرغم أن ألوان الباستيل من الألوان المميزة التي تعطي الشعور بالتألق والانتعاش والحيوية، إلا أن الكثيرات تتجنب استخدامه، لأنه يعطي مظهرا باهتا وشاحبا، وقد يعطي انطباع بالتقشير والجفاف، ولكن لماذا لا نتعلم أستخدامه كالمحترفين؟، لنظهر بمظهر مشرق ومختلف خاصة كما أن هذه الألوان موضة شتاء وصيف 2023، وهذا ما يستعرضه "اليوم السابع "وفقا لموقع "stylecaster".
ألوان باستيل
ألوان باستيل
تجهيز الشفاه
أول وأهم الخطوات التي يجب تنفيذها قبل التفكير في استخدام تطبيق ألوان الباستيل على الشفاه هو تنظيف الوجه جيداً من الشعر وخاصة في المنطقة التي تحيط بالشفاه، وذلك لأن ألوان الباستيل مميزة فسوف تلفت الأنظار إلى تلك المنطقة، وهذا قبل استخدامه يجب إزالة الشعر نهائيا بأي طريقة سواء بالشمع أو بالسكر، أو بالشيفنج، ونجنب التشفير، لأنه سوف يظهر أيضا بشكل سيئ.
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