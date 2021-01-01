تعطي الشعور بالتألق .. كيف تضعين أحمر شفاه بألوان الباستيل؟

آخر الأخبارالأسرة والطفل › تعطي الشعور بالتألق .. كيف تضعين أحمر شفاه بألوان الباستيل؟

صورة الخبر: أحمر شفاه بألوان الباستيل
أحمر شفاه بألوان الباستيل

تحب الكثيرات مواكبة الموضة في كل ما هو يناسبها، وعلى الرغم أن ألوان الباستيل من الألوان المميزة التي تعطي الشعور بالتألق والانتعاش والحيوية، إلا أن الكثيرات تتجنب استخدامه، لأنه يعطي مظهرا باهتا وشاحبا، وقد يعطي انطباع بالتقشير والجفاف، ولكن لماذا لا نتعلم أستخدامه كالمحترفين؟، لنظهر بمظهر مشرق ومختلف خاصة كما أن هذه الألوان موضة شتاء وصيف 2023، وهذا ما يستعرضه "اليوم السابع "وفقا لموقع "stylecaster".

ألوان باستيل
ألوان باستيل


تجهيز الشفاه
أول وأهم الخطوات التي يجب تنفيذها قبل التفكير في استخدام تطبيق ألوان الباستيل على الشفاه هو تنظيف الوجه جيداً من الشعر وخاصة في المنطقة التي تحيط بالشفاه، وذلك لأن ألوان الباستيل مميزة فسوف تلفت الأنظار إلى تلك المنطقة، وهذا قبل استخدامه يجب إزالة الشعر نهائيا بأي طريقة سواء بالشمع أو بالسكر، أو بالشيفنج، ونجنب التشفير، لأنه سوف يظهر أيضا بشكل سيئ.

روج
روج
غسل الأسنان
عليك قبل البدء باستخدام تلك الألوان الهادئة الفاتحة غسل الأسنان جيداً للتخلص من التصبغات التي سوف تظهرها ألوان الباستيل.

اختيار ليب جلوس
يجب اختيار ليب جلوس"ملمع شفاه" من نفس اللون أو شفاف لامع، حتى يعطي مظهر متألق ولامع، وليس باهتا وخاصة إذا لم تستخدم لونا بإستيل آخر لتجميل وجهك سواء كان قلم تحديد العيون، أو حتى ظل جفون.

باستيل
باستيل
اختيار اللون المناسب للبشرة
يعد اختيار اللون المناسب لك، من أهم الخطوات التي تساعد على ظهور أحمر الشفاه الباستيل أو أي لون آخر بمظهر جيد ومشرق، فمثلاً اللون الوردي الثلجي مناسب لصاحبات البشرة القمحي الفاتح، مع إضافة المزيد من الهيلايتر حول الفم، أما درجات الباستيل من الكاشمير، فهو مناسب لصاحبات البشرة الخمرية، أما صاحبات البشرة البيضاء الصافية، فيمكن استخدام أي لون من درجات الباستيل وخاصة إذا كانت مقاربة للون العيون.

المصدر: موقع "stylecaster"

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تعطي الشعور بالتألق .. كيف تضعين أحمر شفاه بألوان الباستيل؟

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
14644

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager