تعطي الشعور بالتألق .. كيف تضعين أحمر شفاه بألوان الباستيل؟



أحمر شفاه بألوان الباستيل أحمر شفاه بألوان الباستيل

تحب الكثيرات مواكبة الموضة في كل ما هو يناسبها، وعلى الرغم أن ألوان الباستيل من الألوان المميزة التي تعطي الشعور بالتألق والانتعاش والحيوية، إلا أن الكثيرات تتجنب استخدامه، لأنه يعطي مظهرا باهتا وشاحبا، وقد يعطي انطباع بالتقشير والجفاف، ولكن لماذا لا نتعلم أستخدامه كالمحترفين؟، لنظهر بمظهر مشرق ومختلف خاصة كما أن هذه الألوان موضة شتاء وصيف 2023، وهذا ما يستعرضه "اليوم السابع "وفقا لموقع "stylecaster".



ألوان باستيل

ألوان باستيل





تجهيز الشفاه

أول وأهم الخطوات التي يجب تنفيذها قبل التفكير في استخدام تطبيق ألوان الباستيل على الشفاه هو تنظيف الوجه جيداً من الشعر وخاصة في المنطقة التي تحيط بالشفاه، وذلك لأن ألوان الباستيل مميزة فسوف تلفت الأنظار إلى تلك المنطقة، وهذا قبل استخدامه يجب إزالة الشعر نهائيا بأي طريقة سواء بالشمع أو بالسكر، أو بالشيفنج، ونجنب التشفير، لأنه سوف يظهر أيضا بشكل سيئ.

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روجروجغسل الأسنانعليك قبل البدء باستخدام تلك الألوان الهادئة الفاتحة غسل الأسنان جيداً للتخلص من التصبغات التي سوف تظهرها ألوان الباستيل.اختيار ليب جلوسيجب اختيار ليب جلوس"ملمع شفاه" من نفس اللون أو شفاف لامع، حتى يعطي مظهر متألق ولامع، وليس باهتا وخاصة إذا لم تستخدم لونا بإستيل آخر لتجميل وجهك سواء كان قلم تحديد العيون، أو حتى ظل جفون.باستيلباستيلاختيار اللون المناسب للبشرةيعد اختيار اللون المناسب لك، من أهم الخطوات التي تساعد على ظهور أحمر الشفاه الباستيل أو أي لون آخر بمظهر جيد ومشرق، فمثلاً اللون الوردي الثلجي مناسب لصاحبات البشرة القمحي الفاتح، مع إضافة المزيد من الهيلايتر حول الفم، أما درجات الباستيل من الكاشمير، فهو مناسب لصاحبات البشرة الخمرية، أما صاحبات البشرة البيضاء الصافية، فيمكن استخدام أي لون من درجات الباستيل وخاصة إذا كانت مقاربة للون العيون.