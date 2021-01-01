التخلص من الخجل الاجتماعي .. نصائح هتساعدك تحسن علاقاتك الاجتماعية



التخلص من الخجل الاجتماعي التخلص من الخجل الاجتماعي

يعتبر الخجل الاجتماعي هو من أكثر المشاكل التي يعاني منها الناس بمختلف ثقافتهم وأعمارهم نتيجة عدم امتلاك مهارات التعامل والتواصل مع الآخرين وبـ" كاريزما" وثبات ولكن لا داعي للقلق فالأمر يحتاج إلى بعض التدريب للتغلب على هذه المشكلة لتصبح أكثر تفاعلًا وجاذبية أثناء تعاملك مع الآخرين والنجاح بشكل كبير في العلاقات الاجتماعية وفقًا لما أشار إليه عبد العزيز آدم استشاري علم نفس السلوك.



النظر في العين

نظرك في عين من تتحدث معهم سيعطيك بعض الثقة ويظهر لهم أن شخصيتك غير مهتزة ولديك الثقة الكافية للتحاور معهم.



لا تتصنع

كن على طبيعتك أثناء الحديث مع الآخرين لأن التصنع سوف يفقدك ثباتك وستبدو لهم أنك شخص مهتز غير مقتنع بما يقول وسيكون الأمر محرجًا لك بل وسيزيد من الرهاب الاجتماعي لديك.

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تكلم في الموضوعات الملم بهابعض الناس يتحدثون بما لا يعلمون ليبدون أكثر ثقافة وجاذبية، وهذا أمر في غاية الخطورة لأن ما تذكره من أمور مغلوطة سيظهر للآخرين الذين على علم بالموضوع الذي تتحدث فيه وسيسبب لك ذلك إحراجًا كبيرًا عندما يتحدث أحدهم ليصحح لك ما ذكرته، لذلك لا تتكلم بغير علم وتحدث في الأمور التي لديك خبرة بها.استخدم اسم الشخص عند الحديث معهمن المشاكل المتكررة في التعامل مع الآخرين هو نسيان الأسماء لاسيما الأشخاص الذين تلتقي بهم لأول مرة، واستخدام اسم من تحاوره اكثر من مرة أثناء الحوار سوف يجنبك ذلك وسيزيد من معدل الود والتقارب مع من تحاورهم.كن إيجابيًاعند الحديث عن المشاكل الاجتماعية لا تكن سلبيًا طول الخط لأن هذا سيحبط الآخرين ويجعلهم ينفرون من الحديث معك وبدلًا عن ذلك يجب عرض بعض الحلول لأي مشكلة عامة أو خاصة تتحدث عنها.اعطى فرصة للحوارعندما تتحدث بشكل مستمر مبالغ فيه فهذا لن يجعلك شخص ذو" كاريزما "، بل سينظر لك الآخرين على أنك ثرثار وهذا ما يجعل افكارك غير مرتبة مما يحول بينك وبين التواصل السوي مع الآخرين، لذلك يجب اعطاء الفرصة للآخرين للتحاور والتجاوب معك وابداء رأيهم بأريحية ويسر.تجنب الكذب والقصص المبالغ فيهابعض الناس يختلقون قصص وهمية أو يبالغ في سرد بعض المواقف وهذا سيبدو جليًا لمن تتعامل معهم وسيجعلك شخص غير موثوق فيه بل ويجعل الآخرين ينفرون من التعامل معك، لذلك من المهم سرد القصص والمواقف بموضوعية دون مبالغة أو كذب وهذا ما سيزيد من ثقتك اثناء الحديث وسيعزز احترامهم وإنصاتهم لك.تجنب التواصل مع الآخرين في حالات معينةكلنا نمر بظروف نفسية قد يلجأ فيها البعض للعزلة وهذا أمر معتاد وطبيعي طالما أن هذه العزلة لن تستمر لفترات طويلة، وفي حالات الإحباط أو الصدمة يفضل عمل هدنة مع النفس لأن تواصلك مع الآخرين وأنت لست في أحسن حالاتك النفسية سوف يجعلك تبدو مصدرًا للطاقة السلبية ومن ثم لن يقبل الآخرين على التعامل معك.