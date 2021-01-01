فيديو .. مباراة لايبزيج ضد مانشستر سيتي فى دورى أبطال أوروبا



مباراة لايبزيج ضد مانشستر سيتي مباراة لايبزيج ضد مانشستر سيتي

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1 - 1 مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، مع مضيفه لايبزيج الألماني، والتى جمعت الفريقين مساء الأربعاء، على ملعب "ريد بول أرينا"، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16، في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.



لايبزيج ضد مان سيتي

سجل النجم الجزائري رياض محرز، هدف مانشستر سيتي، فى الدقيقة 27 من زمن اللقاء، من تسديدة قوية سكنت على يسار حارس لايبزيج.



ووصل النجم الجزائرى لهدفه رقم 75 بقميص السيتي فى مختلف المسابقات، كما يعد هداف الفريق الحالي فى دوري أبطال أوروبا، برصيد 16هدفا.

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وأحرز جوسكو جفارديول هدف التعادل لفريق لايبزيج، فى الدقيقة 70 من زمن اللقاء، من ضربة رأسية قوية، لتصبح النتيجة تعادل الفريقين 1 - 1.جدير بالذكر أن مباراة الإياب سوف تجمع الفريقين يوم 14 مارس المقبل، على ملعب "الاتحاد"، معقل مانشستر سيتي.وخاض مانشستر سيتي اللقاء بالتشكيل التالي:حراسة المرمي: إيدرسون.الدفاع: والكر، أكانجي، دياز وآكي.الوسط: رودريجو، جوندوجان وبرناردو.الهجوم: محرز، جيريليش وهالاند.وتأهل أصحاب الأرض نادي لايبزيج الى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة السادسة خلف ريال مدريد برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والخسارة في 2 وتسجيل 13 هدفاً وتلقي 9.بينما تأهل نادي مانشستر سيتي الى الدور الحالي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد تصدر المجموعة السابعة برصيد 14 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 2 وعدم تلقي أية هزائم وتسجيل 14 هدفاً وتلقي 2.وتاريخياً التقى الفريقين في مباراتين قبل مواجهة اليوم اقتسم فيها الفوز كليهما حيث نجح مانشستر سيتي في الفوز في المواجهة الأولى بنتيجة 6-3 قبل أن يتلقي الخسارة في المواجهة الثانية بنتيجة 2-1 وكليهما في دور المجموعات لنسخة دوري أبطال أوروبا الماضية.ويتصدر المهاجم كريستوفر نكونو قائمة ترتيب هدافي مباريات الفريقين بواقع 3 أهداف يليه النجم الجزائري رياض محرز بواقع هدفين، وهدف لكل من جواو كانسيلو، وجابريل خيسوس، وأندريه سيلفا.https://nvcplayer.crazyvidup.com/player/html/lubyN7YO6vsok?popup=fromblocked&autoplay=1