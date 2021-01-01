احترسي .. مكمل غذائي شهير يسبب انفجار المرارة

سواء أكنت تضيفه إلى الكاري للحصول على نكهة رائعة أو تفضل طعم الفلفل الممزوج بالحليب الساخن في اللاتيه، فإن الكركم هو من التوابل الشعبية.. ومع ذلك ، فإن الجزء النشط من الكركم ، المعروف باسم الكركمين، يقدم أكثر من مجرد مكون للطهي.
وتم ربط الكركمين المضاد للالتهابات بمجموعة كاملة من الفوائد ، بدءًا من السيطرة على مرض السكري إلى التهاب المفاصل وقد حولت هذه التأثيرات القوية الكركمين إلى مكمل غذائي شائع ، مما جعله في خزائن الأدوية للكثيرين.
وفقا لموقع اكسبريس تم ربط الكركمين المضاد للالتهابات بمجموعة كاملة من الفوائد ، بما في ذلك السيطرة على مرض السكري إلا أنه وفقا لآخر الأبحاث فعندما فحص الأطباء رئتي ونظام القلب والأوعية الدموية لشخص أصيب بانفجار المرارة لم يتمكنوا من العثور على أي متهم مسؤول عن هذه المشاكل.
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