احترسي .. مكمل غذائي شهير يسبب انفجار المرارة



مكمل غذائي مكمل غذائي

سواء أكنت تضيفه إلى الكاري للحصول على نكهة رائعة أو تفضل طعم الفلفل الممزوج بالحليب الساخن في اللاتيه، فإن الكركم هو من التوابل الشعبية.. ومع ذلك ، فإن الجزء النشط من الكركم ، المعروف باسم الكركمين، يقدم أكثر من مجرد مكون للطهي.



وتم ربط الكركمين المضاد للالتهابات بمجموعة كاملة من الفوائد ، بدءًا من السيطرة على مرض السكري إلى التهاب المفاصل وقد حولت هذه التأثيرات القوية الكركمين إلى مكمل غذائي شائع ، مما جعله في خزائن الأدوية للكثيرين.



وفقا لموقع اكسبريس تم ربط الكركمين المضاد للالتهابات بمجموعة كاملة من الفوائد ، بما في ذلك السيطرة على مرض السكري إلا أنه وفقا لآخر الأبحاث فعندما فحص الأطباء رئتي ونظام القلب والأوعية الدموية لشخص أصيب بانفجار المرارة لم يتمكنوا من العثور على أي متهم مسؤول عن هذه المشاكل.

قد يعجبك أيضا...

ومع ذلك ، كشفت الأشعة المقطعية لصدره أن مرارته قد انفجرت وكان لديه حصوة في المرارة بسنتيمتر واحد.في حين أن أكثر أسباب تمزق المرارة شيوعًا هي حصوات المرارة والتهاب المرارة ، ويعتقد الباحثون أن مكملات الكركمين لعبت دورًا.كان الرجل البالغ من العمر 69 عامًا يأخذ جرعة يومية من 1500 إلى 2000 ملجم من الكركمين لمدة أربعة أشهر.ولا يُنصح بالمكملات الغذائية للأشخاص الذين يعانون من حصوات المرارة ، لأن الكركم يمكن أن يزيد من قدرة المرارة على نقل الصفراء إلى القنوات الصفراوية.ومع ذلك ، فقد ثبت أيضًا أن التوابل الصفراء تقلل من خطر الإصابة بحصوات المرارة لدى أولئك الذين لم يصابوا بها من قبل.وأوضح الباحثون أن حصوات المرارة المُشكلة مسبقًا للرجل مع مكمل الكركمين يمكن أن تتسبب في انفجار المرارة.وأوضح الباحثون أنه يجب استخدام الكركمين "بحذر" ، خاصة في المرضى الذين يعانون من اضطرابات القنوات الصفراوية.