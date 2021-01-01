تحذير للرجال .. أطعمة تؤثر سلبًا على الصحة الإنجابية



مشاكل الخصوبة عند الذكور مشاكل الخصوبة عند الذكور

لا تؤثر مشاكل الخصوبة عند الذكور على صحتهم الجسدية فحسب ، بل تؤثر أيضًا على صحتهم العقلية والعاطفية يمكن حل هذه المشكلة إلى حد كبير إذا ألقيت نظرة ثانية على نظامنا الغذائي تلعب الأطعمة التي نتناولها دورًا مهمًا في تحديد الخصوبة .



يما يلي قائمة بالأطعمة التي يجب تجنبها والتي تساهم في مشاكل الخصوبة لدى الرجال الذين ينتمون إلى أي فئة عمرية وفقا لما نشره موقع pristyncare .



منتجات الصويا

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على الرغم من أن فول الصويا صحي تمامًا ، إلا أنه قد لا يكون اختيارًا حكيمًا إذا كنتِ تحاولين الإنجاب. وذلك لأن الصويا يحتوي على كميات كبيرة من الايسوفلافون التي لها تأثير الاستروجين. هذا يزيد من مستويات هرمون الاستروجين في الجسم ويلاحظ انخفاض لاحق في مستويات هرمون التستوستيرون. ثم تؤثر مستويات هرمون التستوستيرون المنخفضة بشكل كبير على جودة الحيوانات المنوية وكذلك على عددها وبالتالي يمكن أن تعيق الخصوبة الصحية لدى الرجال.اللحوم المصنعةاللحوم المصنعة لتجنب خصوبة الذكورإذا كنت مغرمًا جدًا باللحوم المصنعة مثل أو البيبروني أو النقانق أو المقدد أو السلامي ، فقد تعرض صحتك الإنجابية للخطر. اللحوم العضوية على ما يرام ولكن اللحوم المصنعة يمكن أن تؤثر سلبًا على ملف الحيوانات المنوية لديك. كشفت الأبحاث أن الاستهلاك المفرط للحوم المصنعة يمكن أن يؤدي إلى انخفاض عدد الحيوانات المنوية . يمكن أن تقلل من جودة الحيوانات المنوية بنسبة تصل إلى 23 بالمائة. أيضا ، الرجال الذين يستهلكون الكثير من اللحوم المصنعة يميلون إلى أن يكون لديهم حوالي 30 في المائة أكثر من الحيوانات المنوية ذات الشكل غير الطبيعي. أي خلل في صحة الحيوانات المنوية يمكن أن يجعل الحمل أكثر صعوبة بالنسبة لك.الأسماك التي تحتوي على كميات عالية من الزئبقتحتوي أسماك المفترس مثل سمك أبو سيف والتونة وسمك القرميد وما إلى ذلك على نسبة أعلى من الزئبق نسبيًا مقارنة بالأسماك الأخرى. وذلك لأن الأسماك المفترسة تأكل الأسماك الصغيرة الأخرى وهذا يساهم في زيادة محتوى الزئبق. الزئبق سام ، وبالتالي فإن استهلاك هذه الأسماك بكميات كبيرة يمكن أن يكون له آثار سلبية على الجهاز التناسلي ، مما يؤدي في النهاية إلى مشاكل في الخصوبة.المشروبات الكربونيةالمشروبات الغازية ليست جيدة لخصوبة الرجليمكن أن تسبب المشروبات الغازية والكولا ومشروبات الطاقة مشاكل في الخصوبة لدى الرجال من خلال التأثير على حركة الحيوانات المنوية وعدد الحيوانات المنوية. شرب لتر واحد من المشروبات الغازية كل يوم يمكن أن يقلل من عدد الحيوانات المنوية بنسبة 30 في المائة ويمكن أن يقلل بشكل كبير من حركة الحيوانات المنوية. بالإضافة إلى ذلك ، تحتوي الكولا والمشروبات الغازية على نسبة عالية من السكر والتي يمكن أن تزيد من الإجهاد التأكسدي في الجسم ، وبالتالي تسبب المزيد من الضرر للحمض النووي للحيوانات المنوية.معلباتالأطعمة المعلبة التي يجب تجنبها لخصوبة الذكورالأطعمة المعلبة والمعلبة مبطنة بمركب يسمى بيسفينول (BPA). يحاكي البيسفينول هرمون الاستروجين في جسم الإنسان ، وبالتالي يمكن أن ينتج عنه تأثيرات مماثلة لفول الصويا الزائد. قد تنخفض مستويات هرمون التستوستيرون وقد يتأثر ملف الحيوانات المنوية الخاص بك سلبًا. لذلك ، حاول تجنب الفواكه والأطعمة المعلبة قدر الإمكان.منتجات الألبان التي تحتوي على نسبة عالية من الدهونتجنب منتجات الألبان كاملة الدسمتعتبر منتجات الألبان مفيدة للغاية ، ولكن أظهرت الدراسات الحديثة أن منتجات الألبان عالية الدسم مثل الجبن والحليب كامل الدسم يمكن أن تؤثر سلبًا على الجهاز التناسلي الذكري. هذه يمكن أن تقلل بشكل كبير من حركة الحيوانات المنوية وعدد الحيوانات المنوية. أيضًا ، قد تحتوي منتجات الألبان كاملة الدسم أيضًا على بقايا الأدوية المعطاة للأبقار ، والتي قد تؤثر بشكل أكبر على عمل الجهاز التناسلي.الدهون المتحولةالأطعمة التي تحتوي على الدهون غير المشبعة - تجنب الدهون المتحولة لخصوبة الذكوريرتبط الاستهلاك العالي للدهون المتحولة بانخفاض إجمالي عدد الحيوانات المنوية. كمية الدهون المتحولة عالية جدًا في الأطعمة المخبوزة والمقلية. المواد الغذائية مثل الكعك والبسكويت والفطائر والبسكويت والدجاج المقلي والبطاطا المقلية تحتوي على نسبة عالية من الدهون المتحولة. الاستهلاك المتكرر أو المفرط لهذه الأطعمة يؤدي إلى تأثير سلبي على الصحة العامة أيضًا ويزيد من فرص الإصابة بالسمنة. السمنة من الأسباب الرئيسية لمشاكل الخصوبة عند الذكور.وبالتالي ، راقب ما تأكله وحافظ على مؤشر كتلة الجسم طبيعيًا لعيش حياة صحية وخصوبة.كحولاستهلاك الكحول بشكل منتظم يؤدي إلى تدهور الصحة بأكملها يؤثر بشكل كبير على الصحة الإنجابية أو الخصوبة في كلا الجنسين عادة ما يعاني الذكور الذين يشربون الكثير من الكحول من مشاكل في الخصوبة مثل انخفاض عدد الحيوانات المنوية وانخفاض مستويات هرمون التستوستيرون وضعف الانتصاب وما إلى ذلك.أيضًا ، تؤدي تأثيرات الكحول المجففة إلى تفاقم المشكلات الصحية الأساسية أيضًا. وبالتالي ، فمن الحكمة الابتعاد عن الكحول أو الحد من استهلاكه لزيادة الخصوبة.لذلك ، كل هذا يتعلق بالأشياء التي يجب عليك مراقبتها ، من أجل عيش حياة خالية من المشاكل الجنسية والخصوبة.