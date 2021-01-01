بعد موافة لجنة التظلمات .. رسميا قيد صفقات الزمالك الشتوية



المستشار عادل الشوربجي المستشار عادل الشوربجي

أكد المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، أنه أصدر قراره النهائي، بشأن أزمة قيد صفقات الزمالك في الميركاتو الشتوي.



وقال الشوربجي في تصريحات ليلا كورة، صباح الأربعاء، إنه أصدر قرارا مساء الثلاثاء، بقبول قيد لاعبي الزمالك بشكل نهائي، على أن يسدد النادي، اليوم، رسوم قيدهم في اتحاد الكرة.



وأضاف: "درست الموضوع ووجدت أن الزمالك سجل لاعبيه قبل غلق باب القيد، لكن اتحاد الكرة رفض استلام أي مبالغ مالية من رئيس النادي، وهو أمر لا أفهمه".

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وأتم: "الزمالك مطالب الآن بسداد رسوم قيد لاعبيه فقط".وكان اتحاد الكرة لجأ إلى نظيره الدولي "فيفا" للبت في أزمة وقف قيد الثلاثي أحمد بلحاج وناصر منسي ومحمود شبانة مع الزمالك، بسبب وجود ديون مستحقة على النادي.ورد "فيفا" بأن القضية "شأن داخلي"، وعلى الاتحاد المصري لكرة القدم مسؤولية التأكد من اتخاذ النادي الإجراءات الضرورية قبل غلق القيد.وبناء على رد "فيفا" والطلب المقدم من نادي الزمالك للجنة التظلمات، تمت إحالة الأمر إلى اللجنة.