بعد موافة لجنة التظلمات .. رسميا قيد صفقات الزمالك الشتوية

أكد المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، أنه أصدر قراره النهائي، بشأن أزمة قيد صفقات الزمالك في الميركاتو الشتوي.
وقال الشوربجي في تصريحات ليلا كورة، صباح الأربعاء، إنه أصدر قرارا مساء الثلاثاء، بقبول قيد لاعبي الزمالك بشكل نهائي، على أن يسدد النادي، اليوم، رسوم قيدهم في اتحاد الكرة.
وأضاف: "درست الموضوع ووجدت أن الزمالك سجل لاعبيه قبل غلق باب القيد، لكن اتحاد الكرة رفض استلام أي مبالغ مالية من رئيس النادي، وهو أمر لا أفهمه".
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