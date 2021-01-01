يطلق وكيل جيلي كولراي 2023 محليا



كولراي 2023 كولراي 2023

أعلنت مجموعة أبو غالي موتورز (وكيل سيارات جيلي في مصر) عن إطلاق موديل 2023 من سيارتها جيلي كولراي بالسوق المحلي، وذلك بزيادة سعرية ملحوظة عن موديل 2022 من نفس السيارة، حيث تم الإعلان عن أسعار موديل 2023 كالتالي:



- فئة كومفورت بسعر739 ألف و900 جنيه (زيادة 110 ألف و900 جنيه عن موديل 2022).



- فئة بريميوم بسعر 839 ألف و900 جنيه (زيادة 120 ألف و900 جنيه عن موديل 2022).

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- فئة بلاك ريم بسعر 856 ألف و900 جنيه (زيادة 127 ألف و900 جنيه عن موديل 2022).ويحمل هذا الموديل من السيارة محرك 3 أسطوانات بسعة 1500 سي سي يتصل بشاحن توربيني، وهو بقوة 175 حصان و255 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل الحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).أما بالنسبة لأهم الكماليات الأساسية المتاحة بالسيارة فهي كالتالي:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- مثبت سرعة.- نظام التحكم في الجر TCS.- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- مكابح يد كهربائية.- كاميرا خلفية.- نظام مساعد للسائق في صعود المرتفعات وهبوط المنحدرات.- مصابيح أمامية هالوجين.- مصابيح أمامية LED نهارية.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 17 بوصة.- مرايات جانبية كهربائية.- إشارات LED بالمرايات الجانبية.- 4 منافذ عوادم خلفية.- فرش داخلي من القماش الأسود.- مقعد للسائق قابل للتعديل يدويا في 6 اتجاهات.- شاشة رقمية 3.5 بوصة لعدادات السيارة.- نظام Start/Stop لإيقاف وتشغيل المحرك بضغطة زر.- شاشة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- منافذ يو اس بي أمامية وخلفية لشحن الهواتف.