رئيس AAV: قادرون على تصنيع سيارة كهربائية

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استضاف مؤتمر رابطة تجار السيارات بمصر، الذي انعقد أمس الاثنين، العديد من الخبراء والقائمين على مجال الصناعة والتجارة بقطاع السيارات تحت عنوان «خطوة نحو تصنيع سيارة مصرية تعمل بالطاقة النظيفة».



تواجد اللواء المهندس أسامة عبدالعليم محمد، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأمريكية للسيارات AAV حيث صرح «مصر تمتلك بنية قوية في جميع التخصصات التي تخص صناعة السيارات مثل الصناعات المعدنية وتشكيلها وغيرها ولكن ينقصها البعض من التنظيم والتوضيح والترابط لاستعراض بيانات هذه المصانع».



وأضاف «أود أن نصل لليوم الذي تتواجد فيه الورش المصرية بشكل واضح على الإنترنت ييسر وصول المصنعين إليها، فعندما ينجح قطاع الصناعات المغذية في الظهور وإيضاح نفسه للمصنعين سننجح بشكل كبير، ولكن قد أولينا اهتمامنا للبناء للأخرين وواصلنا اتباع هذا النهج حتى أصبح لدينا 19 مصنع رغم أن أغلب الدول القوية في صناعة السيارات تمتلك 6 مصانع بحد أقصى ما خلق متفرقات في صناعة السيارات المصرية».

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وتابع رئيس مجلس إدارة AAV «نحن قادرون على الصناعة في مصر سواءً كانت سيارات تعمل بالوقود الأحفوري أو الطاقة النظيفة وإن كانت تتطلب بعض التكنولوجيا المتطورة لوحدات التحكم والبطاريات بشرط أن يتم وضع قاعدة بيانات توضح خريطة الصناعات المغذية الموجودة في مصر، فالأمر يحتاج للتنظيم فقط لكن الإمكانيات موجودة».