يعلن البيت الأبيض استقبال محطات شحن تيسلا للعلامات الأخرى

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أعلن البيت الأبيض أن شركة تيسلا ستفتتح شبكتها من محطات الشحن في الولايات المتحدة الأمريكية، وستسمح للسيارات الكهربائية من مختلف العلامات التجارية الأخرى باستعمالها.



تعهدت تيسلا بفتح 3,500 نقطة شحن فائقة السرعة، بالإضافة لـ 4,000 نقطة شحن للسيارات الكهربائية متاحة للعلامات التجارية الأخرى، وستكون هذه الخطوة الأولى من نوعها لتيسلا في موطنها الأم بعد أن قامت بمبادرة مماثلة في أوروبا العام الماضي.



يأتي هذا التطور كجزء من برنامج فيدرالي بقيمة 7.5 مليار دولار يهدف لتوفير البنية التحتية الملائمة للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة بحلول نهاية عام 2024. أما التأثير على تيسلا نفسها فقد يكون ايجابياً أو سلبياً بحسب تفاعل العملاء مع محطات الشحن.