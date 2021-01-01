يعلن البيت الأبيض استقبال محطات شحن تيسلا للعلامات الأخرى

آخر الأخبارأخبار السيارات › يعلن البيت الأبيض استقبال محطات شحن تيسلا للعلامات الأخرى

صورة الخبر: تيسلا
تيسلا

أعلن البيت الأبيض أن شركة تيسلا ستفتتح شبكتها من محطات الشحن في الولايات المتحدة الأمريكية، وستسمح للسيارات الكهربائية من مختلف العلامات التجارية الأخرى باستعمالها.

تعهدت تيسلا بفتح 3,500 نقطة شحن فائقة السرعة، بالإضافة لـ 4,000 نقطة شحن للسيارات الكهربائية متاحة للعلامات التجارية الأخرى، وستكون هذه الخطوة الأولى من نوعها لتيسلا في موطنها الأم بعد أن قامت بمبادرة مماثلة في أوروبا العام الماضي.

يأتي هذا التطور كجزء من برنامج فيدرالي بقيمة 7.5 مليار دولار يهدف لتوفير البنية التحتية الملائمة للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة بحلول نهاية عام 2024. أما التأثير على تيسلا نفسها فقد يكون ايجابياً أو سلبياً بحسب تفاعل العملاء مع محطات الشحن.

المصدر: سعودى شفت

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على يعلن البيت الأبيض استقبال محطات شحن تيسلا للعلامات الأخرى

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
18671

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager