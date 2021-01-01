مطالبات من الكونجرس بمعاقبة موردي كيا و هيونداي بتهمة الاتجار بالأطفال



هيونداي هيونداي

طلب أعضاء من الكونجرس يمعاقبة المسؤولين عن استخدام عمالة الأطفال في صنع أجزاء لسيارات هيونداي وكيا.



بحسب المعلومات المتوفرة، فقد عمل أطفال بأعمار 12 سنة في أربعة موردين رئيسيين لمصانع هيونداي وكيا في ولاية ألاباما. وبالإضافة للسن فقد وجدت عوامل غير قانونية أخرى في بيئة العمل. ولا تزال التحقيقات جارية للكشف عما إذا كان الأطفال قد وقعوا ضحايا لشبكات الاتجار بالعمل الإجرامية.



نيابة عن قرابة 33 عضواً قال عضو الكونجرس دان كيلدي في رسالة تمثل المطالبين بالعقوبات موجهة إلى وزير العمل، مارتي والش، أن الوزارة بحاجة إلى “اتخاذ إجراءات فورية لتخليص سلسلة توريد هيونداي من عمالة الأطفال”، وطالب بمحاسبة المتورطين “إلى أقصى حد يسمح به القانون”.