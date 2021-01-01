ستكشف كاديلاك عن 3 سيارات كهربائية جديدة هذا العام

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كاديلاك

كشف نائب رئيس كاديلاك أن العلامة التجارية ستقدم ثلاث سيارات كهربائية جديدة هذا العام.

في حديث صحفي صرح روري هارفي، أن السيارات الكهربائية الجديدة ستدخل حيز الإنتاج العام المقبل، وأن واحدة من تلك السيارات على الأقل سيتم إنتاجها في أكثر من مصنع تابع للشركة حول العالم، أي في الولايات المتحدة وفي الصين معاً.

تحتفظ كاديلاك بالتفاصيل طي الكتمان حيث يرفض المسؤولون الحديث عما إذا كانت الطرازات القادمة ستكون سيارات سيدان أو كروس أوفر. ومع ذلك، كشفت الكاميرات التجسسية عن عمل كاديلاك على SUV أصغر من ليريك، والتي ستكون خياراً أساسياً جديداً.

المصدر: سعودى شفت

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