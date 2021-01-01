تطلق روسيا مركبة Soyuz MS-23 نحو المحطة الفضائية قريبا

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن الاستعدادات جارية لإطلق مركبة Soyuz MS-23 الروسية نحو المحطة الفضائية الدولية.
وأشارت المؤسسة في بيان لها إلى "أن مركبة Soyuz MS-23 وصاروخ Soyuz-2.1a الحامل لها، من المفترض أن يطلقا من قاعدة بايكونور الفضائية في 24 فبراير الجاري، تمام الساعة 03:24 بتوقيت موسكو".
وأشار البيان إلى أن المركبة ستنفذ عدة دورات حول الأرض بعد إطلاقها، ومن المفترض أن تلتحم بالمحطة في 26 فبراير الجاري، تمام الساعة 04:01 بتوقيت موسكو.
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