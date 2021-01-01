تطلق روسيا مركبة Soyuz MS-23 نحو المحطة الفضائية قريبا

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أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن الاستعدادات جارية لإطلق مركبة Soyuz MS-23 الروسية نحو المحطة الفضائية الدولية.



وأشارت المؤسسة في بيان لها إلى "أن مركبة Soyuz MS-23 وصاروخ Soyuz-2.1a الحامل لها، من المفترض أن يطلقا من قاعدة بايكونور الفضائية في 24 فبراير الجاري، تمام الساعة 03:24 بتوقيت موسكو".



وأشار البيان إلى أن المركبة ستنفذ عدة دورات حول الأرض بعد إطلاقها، ومن المفترض أن تلتحم بالمحطة في 26 فبراير الجاري، تمام الساعة 04:01 بتوقيت موسكو.

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وأوضحت "روس كوسموس" أن المركبة المذكورة ستؤدي المهمة التي كان من المفترض أن تؤديها مركبة Soyuz MS-22 التي تعرضت للضرر أثناء التحامها بالمحطة الفضائية، وستعيد إلى الأرض رائدي الفضاء الروسيين، سيرغي بروكوبييف، ودميتري بيتيلين، ورائد ناسا، فرانك روبيو.ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا رواد تابعون لـ "روس كوسموس" هم: سيرغي بروكوبييف، ودميتري بيتيلين، وآنا كيكنا، ورواد ناسا، جوش كاسادا، وفرانك روبيو، ونيكول مان، إضافة إلى رائد الفضاء الياباني، كويتشي واكاتا.