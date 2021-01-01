بهذه الطريقه ستتطور القيمة السوقية لعالم الميتافرس ما بين 2022 و2030

يحتوي عالم الميتافرس metaverse على عدد كبير من التطبيقات وخدمات مثل الرعاية الصحية ، والتعليم ، والعقارات ، والألعاب ، وما إلى ذلك، يتم استخدام الميتافرس بشكل شائع من قبل الأفراد ، للعمل ، أو الفن ، أو الاستثمارات.
وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة PC Magazine ، فإن 52? من مستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم ينضمون إلى metaverse لإمكانيات العمل ، و 48? للفن والترفيه، و 44? للاستثمار النقدي ، و 40? للتعليم ، و 32? للمواعدة عبر الإنترنت والتواصل الاجتماعي ، و 29? للألعاب.
يتنبأ خبراء مجال الميتافيرس والواقع الافتراضي أن يحقق عالم الميتافيرس قيمة سوقية تصل لـ490 مليار دولار ، بحلول عام 2030.
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