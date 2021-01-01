بهذه الطريقه ستتطور القيمة السوقية لعالم الميتافرس ما بين 2022 و2030

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يحتوي عالم الميتافرس metaverse على عدد كبير من التطبيقات وخدمات مثل الرعاية الصحية ، والتعليم ، والعقارات ، والألعاب ، وما إلى ذلك، يتم استخدام الميتافرس بشكل شائع من قبل الأفراد ، للعمل ، أو الفن ، أو الاستثمارات.



وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة PC Magazine ، فإن 52? من مستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم ينضمون إلى metaverse لإمكانيات العمل ، و 48? للفن والترفيه، و 44? للاستثمار النقدي ، و 40? للتعليم ، و 32? للمواعدة عبر الإنترنت والتواصل الاجتماعي ، و 29? للألعاب.



يتنبأ خبراء مجال الميتافيرس والواقع الافتراضي أن يحقق عالم الميتافيرس قيمة سوقية تصل لـ490 مليار دولار ، بحلول عام 2030.

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وحددت الدراسة أبرز المجالات التي يُتنبأ بازدهار الميتافيرس بها مع نهاية العقد الجاري، وتشمل الصحة والتعليم ومجال ألعاب الفيديو والدعاية والإعلان.في حين تتنبأ الدراسة بأن أبرز المؤسسات التي ستهتم بدمج الميتافيرس مع ما تقدمه من خدمات للمواطنين، هي المؤسسات البنكية، ومؤسسات الخدمات اليدوية والحرفية، ومؤسسات البيع بالتجزئة، والاتصالات والإعلام.