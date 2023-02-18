أسعار البيض بالأسواق الأربعاء 22 فبراير



أسعار البيض أسعار البيض

شهدت أسعار البيض اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023، حالة من الاستقرار وكانت الأسعار المعلنة في عدد من المزارع المحلية كالتالي:



حيث سجل سعر طبق البيض الأحمر بالمزرعة حوالى 115 جنيها في حين يتراوح سعره للمستهلك 120 جنيهًا حسب المنطقة.



وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض حوالى 105 جنيهات بالمزرعة، ويصل السعر للمستهلك 115 جنيهًا حسب المنطقة.

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أما سعر طبق البيض البلدي في المزرعة بلغ حوالي 120 جنيه بالمزرعة و يباع بسعر 125 جنيهاً للمستهلك حسب المنطقة.كما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، طرح كميات من بيض المائدة بأسعار مخفضة، عبر 243 منفذ ثابت و30 منفذ متحرك تجوب القرى بالمحافظات حيث تم توفير بيض المائدة بجميع منافذ الوزارة وذلك في اطار حرص الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وضخ المزيد من السلع، تماشيا مع مبادرة الرئيس السيسي بمحاربة الغلاء.وكذلك تم من خلال مبادرة خير مزارعنا لأهالينا، توفير عدد كبير من السلع والمنتجات الغذائيه بالمنافذ المتحركه في الميادين العامه وبأسعار تقل عن مثيلاتها بالاسواق بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30 % لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق قدر كبير من التوازن في الأسعار وتنفيذ لمبادره الرئيس السيسي لمحاربه الغلاء.