أسعار اللحوم الحمراء في منافذ الزراعة اليوم



أسعار اللحوم الحمراء أسعار اللحوم الحمراء

شهدت أسعار اللحوم الحمراء، حالة من الاستقرار اليوم الأربعاء 22 فبراير، حيث ساهمت مشروعات الثروة الحيوانية التى نفذتها الدولة في زيادة الإنتاجية.



وسجل سعر كيلو اللحم البلدي الكندوز ما بين 200 إلى 250 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.



و بلغ سعر الفلتو الكندوز حوالي 240 جنيهًا للكيلو، وسعر الروستو الكندوز 200 جنيه للكيلو حسب المنطقة.

قد يعجبك أيضا...

وتراوحت أسعار اللحوم الضأن البلدي من 200 إلى 240 جنيهاً حسب القطعة، واستقر سعر اللحم الجملي عند 170 جنيهًا للكيلو.كما تباع الكبدة البلدي بـ240 جنيهاً، والكبدة الضأن 200 جنيهات، والكلاوي والقلب من 200 إلى 220 جنيهاً للكيلو، والسجق البلدي من 190 إلى 220 جنيهاً.جدير بالذكر، أن المنافذ التى وفرتها القوات المسلحة ووزارات الداخلية والتموين ساهمت بشكل فعال في توافر اللحوم بشكل كبير في الأسواق، والتي يتم طرحها بشكل مستمر وبأسعار مخفضة، مما جعل شريحة كبيرة من المواطنين يفضلون شراء اللحوم الحمراء منها بدلًا من محلات الجزارة.كما أعلنت وزارة الزراعة عن توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة البلدية والمواد الغذائية والسلع الإستراتيجية، في إطار مبادرة الوزارة "خير مزارعنا لأهالينا" يومياً لتلبية احتياجات المواطنين، حيث تباع اللحوم البلدية تباع بسعر 170 جنيهًَا لكيلو الكندوز الصغير، ولحوم الضاني 160 جنيهًا، وجميع المنتجات تمتاز بأعلى جودة ممكنة وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق 20%.