طرق لحماية طفلك الرضيع من لدغات البعوض..للأمهات..

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البعوض من أهم مسببات الأمراض الخطيرة حول العالم، مثل حمى الضنك والشيكونجونيا والملاريا، لحسن الحظ، يمكنك اتخاذ بعض الخطوات البسيطة للحفاظ على أمان عائلتك وخصوصا طفلك الرضيع من لدغات البعوض.



وفي هذا السياق نقدم لك طرق للحماية طفلك الرضيع من لدغات البعوض، بحسب موقع Baby Center.



1. اختر الملابس التي تقلل من التعرض للدغات البعوض

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واحدة من أكثر الطرق فعالية لمنع لدغات البعوض هي تقليل منطقة الجلد المكشوف.ألبسي طفلك ملابس تغطي ذراعيه وساقيه، من الأفضل تجنب السراويل القصيرة والتنانير والفساتين والكابريس والقمصان بلا أكمام والفساتين خلال موسم البعوض.اختر الملابس المحبوكة خفيفة الوزن والملابس القطنية التي تسمح بمرور الهواء أثناء تغطية الجسم، يجب أيضًا أن تكون الملابس فضفاضة ، حيث يمكن أن يعض البعوض من خلال الملابس الضيقة.يمكن ارتداء الأطفال الصغار في الملابس الداخلية أو الملابس الداخلية التي تغطي أكبر قدر ممكن من الجسم، إذا كنت تلبسين طفلك في طقم مكون من قطعتين ، فتأكدي من تغطية بطنه جيدًا بسترة داخلية خفيفة، أو ، إذا أمكن ، دس الجزء العلوي في السفلية.ويمكنك أيضًا دس البنطال أو السروال المنخفض في الجوارب القطنية خفيفة الوزن، وبهذه الطريقة، لن تكون هناك فجوة من الجلد المكشوف على الساقين. إذا كان طفلك يرتدي حذاءًا، فاختر حذاءًا مغلقًا من الأمام.تلعب الألوان التي تختارها دورًا أيضًا، وتميل الألوان الداكنة والمطبوعات الزهرية إلى جذب الحشرات، ومن الأفضل لبس طفلك ملابس ذات ألوان فاتحة، الألوان الفاتحة تحافظ أيضًا على برودة طفلك.2. استخدم طارد البعوض المناسب للعمر:تعتبر المواد الكيميائية الطاردة للحشرات أكثر أنواع طارد البعوض المتوفرة فعالية، معظمها فعال لمدة ساعتين إلى خمس ساعات بعد التطبيق ، اعتمادًا على تركيز المادة الكيميائية في المنتج، واختر دائمًا طاردًا مناسبًا للعمر موصى به من قبل طبيب طفلك واتبع إرشادات الشركة المصنعة.4- اخرج الناموسياتيمكن أن تكون الناموسيات فعالة جدًا إذا تم استخدامها جيدًا ، وتتمثل الميزة في أنها لا تحتوي على آثار صحية سلبية، إذا كنت تشاركين سريرك مع طفلك ، فيمكنك استخدام شبكة كبيرة فوق السرير بأكمله، فقط تأكد من تثبيت الشباك بإحكام، وتحقق من عدم وجود بعوض محاصر تحت الشبكة.إذا كان طفلك ينام في سرير بجانب سريرك، يمكنك استخدام شبكة سرير منفصلة. ومع ذلك، ضعي في اعتبارك أن شبكات سرير الأطفال يمكن أن تصبح غير فعالة إذا كنت تأخذين طفلك من سريره لإطعامه أو تغيير حفاضه عدة مرات في الليلة.واحتفظ بسرير طفلك وعربة الأطفال وعربة الأطفال وحاملة الأطفال مغطاة بناموسية في جميع الأوقات، في الداخل والخارج.5. جرب روائح طاردة للبعوضستجد مجموعة من المنتجات، من أعواد البخور إلى الشموع المعطرة والزيوت العطرية ، التي تطرد البعوض ويمكن أن تساعد أيضًا في الحفاظ على منزلك خاليًا من البعوض ورائحته لطيفة.يمكن لبعض الروائح مثل عشب الليمون والسترونيلا والأرز والنيم والخزامى والأوكالبتوس وفول الصويا أن تساعد في صد البعوض.ضع في اعتبارك أن الشموع المضاءة أو المباخر أو أغارباتيس أو دووب أو ملفات طارد البعوض يمكن أن تبدو كلها جذابة جدًا للطفل الصغير، إذا لمس طفلك أيًا من هذه الأشياء ، يمكن أن يصاب بحروق. تأكد دائمًا من إبقائه بعيدًا عن متناول طفلك.6. تنظيف مناطق تكاثر البعوضمن المهم التخلص من أي مكان ينمو فيه البعوض. يتكاثر البعوض في المياه الراكدة ويمكنه وضع بيضه في كميات قليلة جدًا من الماء.تأكد من أن خزانات المياه والأسطوانات والدلاء مغطاة حتى لا يتمكن البعوض من الدخول. لا تترك الماء في المبردات وصواني مكيف الهواء وأواني النباتات ومزهريات الزهور والنباتات الداخلية وأطباق الحيوانات الأليفة لفترة طويلة جدًا.قد يستغرق بيض البعوض ما بين سبعة إلى 10 أيام حتى يفقس. لذلك ، قم بتغيير الماء في الحاويات في كثير من الأحيان، نظف كل أوعية الماء مرة في الأسبوع وافرك الجوانب جيدًا.