طرق للترطيب البشرة بشكل طبيعي..للحروق من الدرجة الثالثة..



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

يمكن أن تساعد العلاجات الطبيعية للحروق في تقليل الألم والالتهاب الناجم عن الحروق، وفي بعض الحالات ، يمكن أن تعزز العلاجات أيضًا الشفاء.



وفي حين أن علاجات الحروق الطبيعية قد تقدم فوائد معينة ، فمن المهم أن تتذكر أن بعض أنواع الحروق تتطلب عناية طبية.



وتشرح هذه المقالة الفرق بين حروق الدرجة الأولى والثانية والثالثة وتسرد ثلاثة علاجات طبيعية للحروق يجب مراعاتها، وذلك بحسب موقع Very well health.

قد يعجبك أيضا...

تعتبر حروق الدرجة الأولى والثانية حروقًا طفيفة. تعتبر حروق الدرجة الثالثة حروقًا كبيرة. عندما يتعلق الأمر بمعالجة الحروق في المنزل ، فإن مستوى شدة الحرق له أهمية قصوى:أنواع الحروق:حروق الدرجة الأولى : تميل حروق الدرجة الأولى الحمراء والمؤلمة إلى الانتفاخ قليلاً وتتحول إلى اللون الأبيض عند الضغط على الجلد.حروق الدرجة الثانية : عادةً ما تنتج بثور ، حروق الدرجة الثانية تكون أكثر سمكًا ومؤلمة للغاية وقد تتسبب في تحول الجلد إلى اللون الأحمر والبقع والتورم.حروق الدرجة الثالثة : نوع من الحروق التي تلحق الضرر بجميع طبقات الجلد ، وتترك البشرة بيضاء أو متفحمة، بسبب تلف الأعصاب والأنسجة ، قد تسبب حروق الدرجة الثالثة ألمًا طفيفًا أو قد لا تسبب ألمًا.العلاجات الطبيعية للحروق هي الأنسب لعلاج الحروق من الدرجة الأولى والثانية، تشير الدراسات إلى أن العديد من العلاجات قد تساعد في علاج هذه الحروق، ويشملوا: الصبار، العسل، و مستخلص آذريون.