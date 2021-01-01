ما هو عنكبوت الساعة التي يحذر منه العاملون بالشركات؟



عنكبوت عنكبوت

انتشرت تحذيرات على صفحات التواصل الإجتماعي لكثير من العاملين بشركات البترول بالصحراء الغربية، من خطر عنكبوت الساعة الرملية، محذرين كل من يجده عدم لمسه، لانه سام ويسبب الوفاة.



وعنكبوت الساعة الرملية الصيني الذي شوهد لأول مرة في عام 1901 من الأنواع النادرة حيث شوهدت 6 منه فقط في البرية من عام 2000 إلى عام 2016 مما كان سبب في قيام مزارع في تايلاند بتربيتها وبيعها اعتبارا من يناير 2021 بمبلغ 3860 دولارا أو 25000 يوان لكل عنكبوت، وذلك وفقا لموقع spider identifications.



ويتخفي العنكبوت القاتل بين الرمال مستغلا شكله الذي يشبه عملة معدنية قديمة ، لذا صدرت التحذيرات لكل من يراه، لأنها ليست عملة نادرة بل هو ظهر عنكبوت الساعة الرملية القاتل الذى يشبه العقرب.

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ولم يعلم أحد من الخبراء كيف وصلت هذه الحشرة من صحراء ناميبيا أو من صحارى الربع الخالي، أو من شمال سيبيريا ، وتم رصدها بالآونة الأخيرة بأماكن متفرقة من الشرق الأوسط، ومنها الصحراء الغربيه بمصر.بعد البحث اتضح أن هذا الخبر غير صحيح تم تداوله بلغات مختلفة على أنه متواجد فى الكثير من الأماكنوأكد عضو المجموعة الوطنية للعناكب في معهد علم الأحياء التابع لجامعة المكسيك الوطنية المستقلة (UNAM) لدييجو باراليس ألكالا الذي استشارته سابقا وكالة فرانس برس.