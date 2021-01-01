ما هو عنكبوت الساعة التي يحذر منه العاملون بالشركات؟

انتشرت تحذيرات على صفحات التواصل الإجتماعي لكثير من العاملين بشركات البترول بالصحراء الغربية، من خطر عنكبوت الساعة الرملية، محذرين كل من يجده عدم لمسه، لانه سام ويسبب الوفاة.
وعنكبوت الساعة الرملية الصيني الذي شوهد لأول مرة في عام 1901 من الأنواع النادرة حيث شوهدت 6 منه فقط في البرية من عام 2000 إلى عام 2016 مما كان سبب في قيام مزارع في تايلاند بتربيتها وبيعها اعتبارا من يناير 2021 بمبلغ 3860 دولارا أو 25000 يوان لكل عنكبوت، وذلك وفقا لموقع spider identifications.
ويتخفي العنكبوت القاتل بين الرمال مستغلا شكله الذي يشبه عملة معدنية قديمة ، لذا صدرت التحذيرات لكل من يراه، لأنها ليست عملة نادرة بل هو ظهر عنكبوت الساعة الرملية القاتل الذى يشبه العقرب.
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